Les Émirats arabes unis classés premiers au monde en matière de promotion du bien-être, selon l’indice Haleon d’inclusivité en santé

ABOU DHABI, 15 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis se classent premiers à l’échelle mondiale en matière de programmes de sensibilisation sanitaire, de participation communautaire à l’élaboration des politiques de santé et de promotion du bien-être, selon le tout nouvel Indice d’inclusivité en santé, développé par Haleon en partenariat avec Economist Impact.

Les résultats de l’indice ont été dévoilés à l’occasion d’un panel de haut niveau organisé à Abou Dhabi par Haleon, le Conseil d’affaires Émirats-Royaume-Uni et Economist Impact, sous le thème : « De la sensibilisation à l’action : bâtir des communautés plus saines par l’autonomisation et la littératie en santé ».

L’événement a rassemblé des représentants éminents du gouvernement, du monde universitaire et du secteur de la santé, parmi lesquels la Dre Omniyat Al Hajeri, directrice exécutive du secteur de la santé communautaire du Centre de santé publique d’Abou Dhabi ; Arda Arat, directeur général de Haleon GNE ; le Dr Bhawani Bhatnagar, vice-président principal pour l’innovation clinique à Daman ; Paul Downey, directeur général de la Biobanque d’Abou Dhabi ; et Gerard Dunleavy, consultant principal en politiques de santé chez Economist Impact.



L’indice évalue 40 pays à travers 58 indicateurs, mesurant leur performance en matière de littératie sanitaire, d’inclusion et d’équité. Les Émirats arabes unis figurent parmi les cinq premiers pays pour les soins centrés sur la personne et occupent la deuxième place pour la mise en œuvre d’un système de santé inclusif. Ils se classent également dixièmes en matière de littératie sanitaire, avec une progression de 30 % au cours des trois dernières années.

Cette performance traduit les efforts continus du pays pour améliorer la sensibilisation du public, l’accès aux soins et les partenariats intersectoriels, positionnant les Émirats comme un leader mondial en matière de soins préventifs et inclusifs.



L’indice met également en lumière l’impact économique de la réduction des inégalités systémiques, notamment pour les femmes, les personnes à faibles revenus et les plus de 50 ans. Une amélioration de 25 % de la littératie sanitaire aux Émirats permettrait d’économiser environ 2,3 milliards de dollars US par an en dépenses de santé.

L’amélioration de la santé bucco-dentaire pourrait par ailleurs éviter 572 millions de dollars US en coûts liés à la carie dentaire, tandis que la gestion optimisée des maladies parodontales pourrait réduire les dépenses associées au diabète de type 2 de plus de 809 millions de dollars US sur dix ans.



La Dre Omniyat Al Hajeri a déclaré : « Nous œuvrons à bâtir des systèmes de santé préventifs et inclusifs, capables de responsabiliser les individus et de protéger les communautés. Cette rencontre incarne notre volonté collective de promouvoir le bien-être et l’équité sanitaire. »

Pour sa part, Bradley Jones, directeur exécutif du Conseil d’affaires Émirats–Royaume-Uni, a souligné : « Haleon illustre le type de collaboration stratégique que nous soutenons entre les Émirats et le Royaume-Uni, en traduisant les données en actions concrètes au service des communautés. »

Arda Arat, directeur général de Haleon GNE, a ajouté : « Cet indice est bien plus qu’un outil de mesure ; il constitue un appel à l’action. Les Émirats, par leur leadership, montrent l’exemple d’un système de santé résilient et inclusif. »

Enfin, Paul Downey, directeur de la Biobanque d’Abou Dhabi, a insisté sur l’importance de la recherche inclusive fondée sur la compréhension publique : « Nous façonnons un futur de la santé guidé par la diversité des populations qu’il sert. »

Le lancement de l’Indice d’inclusivité en santé marque le début d’une initiative régionale visant à intégrer la littératie et l’équité en santé dans les politiques publiques et les expériences vécues.