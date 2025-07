La NASA découvre une planète de type « super-Terre » émettant un signal mystérieux

WASHINGTON, 16 juillet 2025 (WAM) – L’Agence spatiale américaine (NASA) a annoncé la découverte d’une mystérieuse planète de type « super-Terre », baptisée TOI-1846 b, qui semble émettre un signal lumineux répétitif depuis une distance de 154 années-lumière.

Cette planète, presque deux fois plus grande que la Terre et quatre fois plus massive, gravite autour d’une étoile naine rouge – plus petite et plus froide que notre Soleil – en seulement quatre jours. C’est ce mouvement orbital rapide qui a provoqué une baisse périodique de la lumière émise par l’étoile hôte, phénomène observé pour la première fois en mars de chaque année par le télescope spatial TESS de la NASA.

Confirmée par une équipe scientifique à l’aide de plusieurs télescopes terrestres et spatiaux, TOI-1846 b appartient à une catégorie rare d’exoplanètes connue sous le nom de « zone de transition des rayons », un intervalle entre les petites planètes rocheuses comme la Terre et les plus grandes riches en gaz, à l’instar de Neptune.

Malgré une température de surface estimée à environ 315 °C (600 °F), les chercheurs n’écartent pas la possibilité que la planète renferme de l’eau. Selon les données recueillies, TOI-1846 b pourrait posséder un noyau rocheux solide, une couche dense de glace, voire un océan peu profond ou une fine atmosphère.

L’étoile autour de laquelle elle orbite, une naine rouge, est environ 40 % plus petite et moins massive que le Soleil.

Les scientifiques espèrent désormais que le télescope spatial James Webb (JWST) pourra prochainement observer TOI-1846 b en lumière infrarouge pour analyser sa composition atmosphérique. En cas de conditions favorables, Webb pourrait détecter la présence de vapeur d’eau, de méthane, de dioxyde de carbone ou d’autres gaz.