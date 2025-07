Masdar cède sa participation dans l’usine "Waste-to-Energy" de Charjah à Tadweer Group

ABOU DHABI, 16 juillet 2025 (WAM) – La société Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé aujourd’hui la cession de sa participation, sous réserve des conditions de clôture habituelles, dans l’usine Waste-to-Energy de Charjah au profit de Tadweer Group, un acteur majeur de la valorisation durable des déchets.

Cette opération marque l’association de Tadweer Group et de BEEAH – pionnier régional de la durabilité et de l’innovation – en tant que partenaires dans la coentreprise Emirates Waste-to-Energy, propriétaire et exploitant de l’usine.

La décision stratégique de Tadweer d’acquérir la part de Masdar vise à permettre à chaque entité de se recentrer sur ses priorités : Masdar poursuit l’expansion de ses capacités en énergie propre, tandis que Tadweer Group accélère le développement de ses opérations aux Émirats et à l’international, dans le but de devenir un acteur mondial dans la transformation durable des déchets.

Désormais, Tadweer Group et BEEAH uniront leur expertise en gestion des déchets pour garantir le bon fonctionnement durable de l’usine, tout en préparant de futurs projets à travers leur coentreprise Emirates Waste-to-Energy.

Inaugurée en 2022, l’usine de Charjah fut la première installation commerciale à grande échelle de valorisation énergétique des déchets au Moyen-Orient. Elle joue un rôle clé dans la réduction du recours aux décharges, en transformant les déchets non recyclables en électricité, contribuant ainsi aux objectifs de durabilité des Émirats arabes unis.

Dans le cadre de leur coentreprise, BEEAH et Tadweer envisagent de doubler la capacité de traitement des déchets difficiles à recycler et d’augmenter la production électrique de 30 à 60 mégawatts, réduisant ainsi les émissions en proportion.

Mohamed Jameel Al Ramahi, PDG de Masdar, a déclaré : « Nous sommes fiers de l’impact de ce projet aux Émirats arabes unis et exprimons notre sincère gratitude à BEEAH pour ce partenariat depuis la création de la coentreprise Emirates Waste-to-Energy. En transférant notre participation, nous avons pleinement confiance dans la capacité de Tadweer et BEEAH à poursuivre et développer ce projet avec une vision stratégique forte. »

Ali Al Dhaheri, directeur général et PDG de Tadweer Group, a souligné : « L’acquisition de cet actif performant renforcera notre portefeuille et appuiera l’ambition nationale des Émirats de devenir un leader mondial de la gestion durable des déchets et de leur conversion en énergie. Nous sommes impatients de collaborer avec BEEAH sur cette trajectoire. »

Khaled Al Huraimel, PDG du groupe BEEAH, a ajouté : « Nous remercions Masdar pour son partenariat dans notre première coentreprise, et pour son rôle dans le lancement de l’usine de Charjah. Nous nous réjouissons d’approfondir ces réalisations aux côtés de Tadweer Group, en ouvrant un nouveau chapitre pour l’innovation en matière de valorisation énergétique dans la région. »

La conclusion de cet accord témoigne de l’engagement des partenaires à faire progresser l’agenda durable des Émirats arabes unis. Ensemble, ils continueront à collaborer sur des initiatives innovantes dans les secteurs des énergies propres et renouvelables, renforçant ainsi le rôle moteur de la nation dans la transition énergétique mondiale.