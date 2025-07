L’Autorité générale des affaires islamiques lance un nouveau système d’accréditation des campagnes du Hajj pour la saison 1447H

ABOU DHABI, 16 juillet 2025 (WAM) – L’Autorité générale des affaires islamiques, des Awqaf et de la Zakat a annoncé le lancement d’un nouveau système de sélection et d’accréditation des campagnes du Hajj pour la saison 1447H (2026), visant à garantir des services organisés, efficaces et satisfaisants aux pèlerins en provenance des Émirats arabes unis.

Ce nouveau cadre réglementaire définit un ensemble de critères et de conditions à remplir par les campagnes souhaitant obtenir l’approbation officielle. Ces critères incluent la qualité des services offerts, la capacité administrative, la solidité financière, ainsi que les résultats des évaluations de performance lors de la saison du Hajj précédente (1446H / 2025).

L’Autorité a précisé que le processus de sélection favorisera les opérateurs proposant une diversité de formules adaptées aux différents profils de pèlerins, afin de répondre à un large éventail de besoins.

Les organisateurs de campagnes ont été informés de ces nouvelles procédures lors d’une réunion de coordination organisée par l’Autorité, qui a souligné que ce système actualisé a été conçu pour offrir aux pèlerins émiratis des services à la hauteur de leurs attentes, tout en veillant à un juste équilibre entre le coût et la qualité.

L’Autorité a affirmé que cette initiative s’inscrit dans ses efforts continus visant à améliorer l’organisation des opérations du Hajj, à renforcer la compétitivité entre les prestataires agréés et à garantir une conformité rigoureuse aux procédures, en vue d’optimiser l’expérience spirituelle et logistique des pèlerins des Émirats arabes unis.