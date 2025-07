Emirates étend son service Courier Express à l’Australie

DUBAÏ, 16 juillet 2025 (WAM) – Emirates a annoncé l’extension de son service Emirates Courier Express vers l’Australie, quelques mois seulement après son lancement initial, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie de réinvention de la livraison transfrontalière.

Les colis expédiés via Emirates Courier Express seront désormais acheminés directement vers quatre grandes villes australiennes – Brisbane, Melbourne, Perth et Sydney – grâce à un réseau de 70 vols hebdomadaires.

La compagnie aérienne s’appuie sur son programme de vols passagers à destination et en provenance d’Australie, conçu pour offrir une connectivité optimale avec les principales destinations en Europe et au Moyen-Orient. Cela permet à Emirates Courier Express de garantir un service de livraison porte-à-porte parmi les plus rapides du marché, en seulement quelques jours.

Dennis Lister, vice-président principal chargé des produits et de l’innovation chez Emirates SkyCargo, a déclaré : « Dès les premières phases d’essai d’Emirates Courier Express, nous savions que l’Australie constituerait un marché clé. En raison de ses défis logistiques et d’un service historiquement limité, les entreprises et les consommateurs bénéficieront désormais d’une connectivité directe, d’un programme de vols fréquent et d’une solution flexible et évolutive. »

Malgré une confiance croissante des consommateurs envers les plateformes d’e-commerce transfrontalier, seuls 6 % des acheteurs internationaux effectuent actuellement des achats en provenance d’Australie, selon l’International Trade Administration. Ce faible chiffre s’explique notamment par les défis liés à la logistique et à la livraison, tels que les coûts fluctuants et les délais étendus, qui freinent les commandes.

En revanche, le volume entrant de petits colis vers l’Australie a augmenté de 45 % au cours des deux dernières années, témoignant d’un engouement croissant des ménages pour les achats en ligne.