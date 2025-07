Le Président des EAU et le Premier ministre albanais se rencontrent à Tirana pour discuter des relations bilatérales

TIRANA, le 16 juillet 2025 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, est arrivé ce jour à Tirana pour une visite de travail en République d’Albanie, au cours de laquelle il s’est entretenu avec Son Excellence Edi Rama, Premier ministre albanais, afin d’examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales.

Son Excellence Edi Rama a accueilli Son Altesse et la délégation qui l’accompagne au siège du gouvernement, exprimant sa confiance que cette visite ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération et appuierait les ambitions de développement des deux pays.

Au cours de leurs échanges, les deux dirigeants ont passé en revue le partenariat croissant entre les Émirats arabes unis et l’Albanie, mettant en lumière les opportunités de collaboration dans des secteurs prioritaires, notamment l’économie, le commerce, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire et la technologie.

Ils ont également échangé leurs points de vue sur diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun, soulignant l’importance du dialogue et de la diplomatie pour la résolution des conflits. Ils ont insisté sur la nécessité d’un renforcement de la coopération internationale afin de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité aux niveaux régional et mondial.

Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à bâtir des partenariats solides dans les Balkans, désignant l’Albanie comme un partenaire clé. Il a mis en avant l’approche constante des Émirats visant à établir des relations axées sur le développement, fondées sur des intérêts communs et un engagement partagé en faveur de la paix et de la prospérité.

Les deux parties ont réitéré leur volonté de continuer à faire progresser les relations bilatérales de manière à apporter des bénéfices durables à leurs nations respectives.

À cette occasion, le Premier ministre Edi Rama a décerné à Son Altesse la médaille « Benemerenti », la plus haute distinction honorifique attribuée par le Premier ministre d’Albanie, en reconnaissance du rôle central joué par Son Altesse dans le renforcement des relations EAU–Albanie dans divers domaines.

Le Premier ministre albanais a salué l’engagement du Président des Émirats arabes unis en faveur d’une coopération renforcée, soulignant que cette distinction reflétait le profond respect et la grande estime dont jouit Son Altesse en Albanie.

La réunion s’est déroulée en présence des membres de la délégation officielle accompagnant le Président, dont Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères ; Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle pour les affaires spéciales ; Son Altesse Cheikh Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conseiller du Président des EAU ; Ali bin Hammad Al Shamsi, secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale ; le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées ; Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d’État ; Dr Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, président du Bureau des affaires stratégiques du Président et président du Bureau exécutif d’Abou Dhabi ; Faisal Abdulaziz Mohammed Al Bannai, conseiller du Président pour les affaires de recherche stratégique et de technologies avancées ; Lana Zaki Nusseibeh, assistante du ministre des Affaires étrangères pour les affaires politiques ; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, président de l’Autorité des affaires exécutives ; le Dr Ali Obaid Al Dhaheri, ambassadeur des Émirats auprès de la République hellénique et ambassadeur non résident en Albanie ; et Mohamed Alabbar, président du conseil d’administration d’Eagle Hills.

À son arrivée dans la capitale albanaise, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a été accueilli à l’aéroport international de Tirana par le Premier ministre Rama, entouré de plusieurs ministres et hauts responsables.