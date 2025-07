Dubaï South lance de nouvelles installations polyvalentes pour soutenir la croissance logistique régionale

DUBAÏ, 17 juillet 2025 (WAM) – Dubaï South a annoncé le lancement de nouvelles installations polyvalentes ultramodernes au sein de son District Logistique, renforçant ainsi son engagement à soutenir les entreprises par des infrastructures flexibles, durables et stratégiquement situées.

S’étendant sur une surface bâtie d’environ 20 000 m², ces installations de pointe se composent d’unités modulables conçues pour répondre aux besoins variés des entreprises, tout en favorisant leur croissance et leur compétitivité sur le marché régional.

Situées au cœur de la zone de fret du District Logistique, elles bénéficient d’une proximité directe avec les principaux centres de transport, notamment l’aéroport international Al Maktoum et le port de Jebel Ali. Grâce à leur connexion immédiate au réseau routier national, elles garantissent une logistique fluide et une efficacité opérationnelle optimale. Le projet sera finalisé et livré aux locataires d’ici le premier trimestre 2026.

Les installations offrent des espaces flexibles, climatisés et accessibles au niveau du sol, permettant un aménagement personnalisé selon les exigences spécifiques de chaque entreprise. Conçues selon des standards de durabilité élevés, elles incluent également des commerces de proximité et des services sur site afin d’améliorer le confort des occupants.

Ces unités s’adressent à une clientèle diversifiée, incluant les PME, les prestataires logistiques, les entreprises de commerce électronique, les négociants et les sociétés nécessitant des espaces sécurisés et bien connectés pour le commerce international.

Deux formats d’unités sont proposés – 200 m² et 350 m² – avec la possibilité de les combiner pour accompagner la croissance des entreprises. Toutes les unités sont climatisées, garantissant ainsi des conditions optimales de conservation des produits et de prestation de services.

Commentant le lancement, Mohsen Ahmad, Directeur général du District Logistique de Dubaï South, a déclaré : « À Dubaï South, nous nous engageons à offrir aux entreprises des solutions innovantes, adaptables et durables qui favorisent leur croissance et renforcent leur efficacité. Le lancement de ces installations multi-usages reflète notre volonté de soutenir les PME en leur fournissant des infrastructures à la pointe, idéalement situées, et adaptées à l’évolution constante des marchés régionaux et internationaux. »