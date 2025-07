L’Arabie saoudite et la France renforcent leurs partenariats technologiques et scientifiques pour stimuler l’innovation par l’IA

PARIS, 17 juillet 2025 (WAM) – Le Royaume d’Arabie saoudite poursuit ses efforts pour accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies avancées, tout en consolidant son écosystème de recherche et d’innovation.

Dans le cadre de ces objectifs, le ministre saoudien des Communications et des Technologies de l'information, Abdullah Alswaha, a mené à Paris une série de réunions stratégiques avec des institutions de recherche de premier plan et des entreprises mondiales spécialisées dans l’IA, les technologies spatiales, la gouvernance des données et les technologies de rupture.

Selon l’agence de presse saoudienne (SPA), le ministre a rencontré des responsables de haut niveau des institutions françaises Inria, Mistral AI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ainsi que du groupe Thales. Ces échanges s’inscrivent dans une dynamique plus large visant à renforcer la coopération internationale dans des secteurs technologiques clés.

Ces initiatives visent à soutenir les priorités stratégiques du Royaume, notamment la construction d’une infrastructure numérique de pointe apte à soutenir les secteurs vitaux et à faire progresser les industries technologiques de haute valeur, conformément à la Vision saoudienne 2030.

Le Royaume aspire ainsi à se positionner comme un acteur de premier plan dans l’économie numérique mondiale, en s’appuyant sur des partenariats solides avec des centres d’excellence technologique internationaux.