La Municipalité de la ville d'Abou Dhabi remporte 11 prix internationaux du Conseil des affaires de Harvard 2025

ABOU DHABI, 17 juillet 2025 (WAM) – La Municipalité de la ville d’Abou Dhabi a remporté 11 distinctions prestigieuses lors de l’édition 2025 des prix du Harvard Business Council International, confirmant son engagement constant en faveur de l’excellence, de l’innovation et de l’adoption des meilleures pratiques mondiales dans les différents domaines de l’action municipale.

S'exprimant à cette occasion, Ahmed Fadel Al Muhairbi, directeur général par intérim de la Municipalité de la ville d'Abou Dhabi, a exprimé sa fierté quant à cet accomplissement, saluant le rôle déterminant joué par les équipes de travail dans la concrétisation de cette performance.

Il a précisé que ces récompenses illustrent le haut niveau de professionnalisme et d’excellence des équipes dans les différents secteurs de la municipalité, soulignant que ces efforts constituent un pilier fondamental pour asseoir la position de la Municipalité d’Abou Dhabi comme institution de référence en matière d’innovation, de gouvernance exemplaire et de prestation de services de qualité.

Cet accomplissement s’inscrit en droite ligne avec la vision éclairée du leadership d’Abou Dhabi, a-t-il ajouté, et traduit l’engagement continu de la municipalité à améliorer ses performances et à offrir des services modernes, intégrés et adaptés aux attentes de la société et des partenaires concernés.

Le directeur général par intérim a adressé ses félicitations à tous les lauréats ainsi qu’aux équipes ayant contribué à ce succès, soulignant que la municipalité poursuivra ses efforts pour atteindre ses objectifs stratégiques dans le cadre de la vision du Département des municipalités et des transports, en œuvrant constamment à améliorer la qualité et l'efficacité de ses services.

L’année 2025 marque une étape exceptionnelle pour la Municipalité de la ville d’Abou Dhabi dans le cadre des prix du Harvard Business Council, tant par le nombre de prix remportés que par la diversité des catégories récompensées. Ces distinctions ont couvert des domaines clés tels que le leadership exécutif, l’autonomisation des femmes, l’innovation et l’excellence professionnelle.