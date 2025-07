L’Académie ADGM et PGIM lancent le centre d’innovation RealAssetX à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 17 juillet 2025 (WAM) – PGIM, filiale mondiale de gestion d’investissements de Prudential Financial Inc., a annoncé aujourd’hui le lancement du Centre RealAssetX pour l’innovation à Abou Dhabi, en collaboration avec l’Académie d’Abu Dhabi Global Market (ADGMA). Ce laboratoire de pointe vise à promouvoir les technologies durables, l’intelligence artificielle (IA) et les technologies de rupture dans le domaine des actifs réels, notamment l’immobilier, les infrastructures intelligentes et les matériaux avancés.

L’ouverture officielle du centre est prévue pour septembre 2025 au sein des locaux de l’ADGMA. Le centre réunira un réseau d’experts internationaux afin de relever les défis urgents du secteur de l’immobilier, des infrastructures et des villes intelligentes, tout en saisissant les opportunités émergentes dans ces domaines.

Ce projet stratégique fait suite à l’accord de partenariat conclu en décembre dernier entre PGIM et le Bureau d’investissement d’Abou Dhabi (ADIO) pour soutenir l’établissement du centre à long terme.

Le Centre RealAssetX s’articulera autour de trois axes principaux :

L’innovation climatique, à travers le développement de technologies visant à accélérer la décarbonation et à renforcer la résilience environnementale.

L’IA décisionnelle, en intégrant l’intelligence artificielle dans les stratégies d’investissement et la gestion des actifs à l’aide d’analyses avancées.

L’exploration des technologies émergentes, en particulier la blockchain, les systèmes d’infrastructure intelligente et les matériaux de nouvelle génération.

PGIM et l’ADGMA codirigeront les orientations stratégiques et opérationnelles du centre, qui offrira des services variés, incluant des recherches appliquées, des laboratoires d’innovation, des hackathons, des démonstrations technologiques, ainsi que des programmes d’incubation et d’accélération d’entreprises.

Alessandro Borghini, conseiller pour le développement des secteurs économiques auprès d’ADIO, a souligné l’engagement d’Abou Dhabi à devenir un acteur de premier plan dans le domaine de l’innovation en intégrant l’IA, la durabilité et la transformation numérique au cœur des industries mondiales. Il a affirmé que ce partenariat stratégique permettra de consolider le rôle de l’émirat en tant que centre d’excellence pour les technologies de pointe.

Mansour Jaafar, PDG de l’Académie ADGMA, a pour sa part réaffirmé l’engagement de l’académie à soutenir la nouvelle génération d’innovateurs en leur fournissant les outils, compétences et technologies nécessaires à la concrétisation de leurs idées. Il a insisté sur la volonté d’ADGMA de bâtir un écosystème propice à l’émergence de startups et à l’accélération des technologies dans le domaine des actifs réels.

Enfin, Mohamed Abdelmalek, président de PGIM pour le Moyen-Orient, a salué la création du centre comme une avancée majeure pour le secteur des actifs réels, ajoutant que cette initiative conjointe entre PGIM et ADGMA permettra de stimuler la croissance durable, d’ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement et de renforcer le leadership régional dans le domaine des technologies profondes et de l’intelligence artificielle.