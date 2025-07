Ras Al Khaimah enregistre une hausse de 17,6 % des nouvelles licences commerciales au premier semestre 2025

RAS AL KHAIMAH, 17 juillet 2025 (WAM) — Le Département du développement économique (DED) de Ras Al Khaimah a publié un rapport révélant une hausse de 17,6 % du nombre de licences commerciales nouvelles délivrées au cours du premier semestre 2025, atteignant 1 219 licences contre 1 037 à la même période l’an dernier.

Le rapport met en lumière une progression exceptionnelle des licences industrielles, en hausse de 111 %, suivies des licences professionnelles (+20 %) et commerciales (+12,6 %). Le secteur du commerce de gros et de détail arrive en tête avec 44,4 % des nouvelles licences délivrées, suivi du secteur de la construction (18 %), de l’hébergement et de la restauration (13,2 %), de l’industrie manufacturière (11,1 %) et des autres services (8,6 %).

Le capital total enregistré au cours du premier semestre a augmenté de 7,5 %. Le capital associé aux licences industrielles a été multiplié par 7,6 par rapport à la même période en 2024. Le capital des licences professionnelles a, quant à lui, progressé de 24,7 %.

La zone d’Al Dhait a enregistré le pourcentage le plus élevé de nouvelles licences (8,7 %), suivie d'Al Nakheel (8,4 %) et de Julphar et Al Qusaidat (7,7 % chacune). En proportion de licences nouvelles par rapport aux licences actives, Khalifa bin Zayed City se classe première avec 18,9 %, devant Dahan (13,4 %) et Al Ghail (9,1 %).

En ce qui concerne l’attraction des investissements, Al Jazirah Al Hamra a capté près d’un tiers du capital total enregistré, suivie par Al Dhait (13 %) et Al Ghail (8,5 %).

Amina Qahtan, directrice du département des affaires commerciales au DED, a souligné que ces résultats témoignent du dynamisme économique croissant de l’émirat. Elle a attribué cette performance aux orientations avisées des autorités et aux mesures incitatives mises en place pour favoriser un climat d’affaires attractif, flexible et compétitif.