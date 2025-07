Ovasave lève 1,2 million de dollars en amorçage pour faire progresser la santé féminine

ABOU DHABI, 17 juillet 2025 (WAM) – Ovasave, startup spécialisée dans la santé hormonale et la fertilité féminine, soutenue par le pôle technologique Hub71 d’Abou Dhabi, a annoncé la clôture réussie de son tour de financement pré-amorçage, levant 1,2 million de dollars auprès d’investisseurs régionaux et internationaux.

Le tour a été mené par PlusVC, Annex Investments et le fonds new-yorkais 25 Madison, avec la participation d’investisseurs providentiels stratégiques basés aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, ainsi que de plusieurs bureaux familiaux de premier plan.

Le capital levé permettra à la startup de soutenir son expansion régionale dans le Golfe, d’intensifier ses partenariats avec les entreprises et de lancer la prochaine version de son application mobile. Celle-ci proposera notamment le suivi du cycle menstruel, la surveillance des symptômes, un accès facilité aux soins et des protocoles thérapeutiques basés sur l’intelligence artificielle.

Cette levée intervient dans un contexte favorable, alors que les Émirats arabes unis accélèrent les réformes nationales en matière de santé et de droits des femmes, offrant un terrain propice à l’innovation FemTech.

Enregistrée auprès du Département de la santé – Abou Dhabi, Ovasave bénéficie du soutien de Hub71, renforçant son alignement avec la stratégie nationale en faveur de la santé numérique et préventive.

Majd Abu Zant, cofondateur d’Ovasave, a déclaré : « L’environnement dynamique d’Abou Dhabi, axé sur l’innovation, la santé et l’entrepreneuriat, constitue une plateforme idéale pour le développement de projets à fort impact. Grâce à un cadre réglementaire solide et à un accès facilité au capital et aux décideurs, Ovasave est bien positionnée pour se déployer en Arabie saoudite et dans la région MENA. »

Torkia Mahloul, cofondatrice et directrice générale d’Ovasave, a pour sa part souligné : « Il est urgent d’intervenir dans le domaine de la santé des femmes, en particulier en ce qui concerne la fertilité et l’équilibre hormonal. Ce financement représente une étape cruciale dans notre mission visant à démocratiser l’accès à ces soins essentiels dans la région. »

En adoptant une approche proactive de la santé des femmes, Ovasave entend réduire les coûts, améliorer les résultats cliniques et faciliter l’accès à des services longtemps jugés sensibles ou négligés.

Cette levée de fonds reflète également un intérêt croissant des investisseurs pour l’innovation dans la santé féminine au sein de la région MENA. Selon un rapport de FemTech Analytics, le marché régional de la FemTech devrait atteindre 3,8 milliards de dollars d’ici 2031, avec un taux de croissance annuel moyen de 15 % entre 2021 et 2031.