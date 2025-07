Le Président des Émirats arabes unis arrive en Serbie pour une visite de travail

BELGRADE, le 17 juillet 2025 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, est arrivé aujourd’hui à Belgrade pour une visite de travail en République de Serbie.

À son arrivée à l’aéroport Nikola Tesla, Son Altesse a été accueilli par Son Excellence Aleksandar Vučić, Président de la République de Serbie, ainsi que par plusieurs hauts responsables serbes.

Le Président est accompagné d’une délégation de haut niveau comprenant : Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle aux affaires spéciales, Son Altesse Cheikh Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan,

Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conseiller auprès du Président de l’État, Ali bin Hammad Al Shamsi, secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale, Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées,

Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d’État, Faisal Abdulaziz Al Bannai, conseiller du Président pour les affaires de recherche stratégique et de technologies de pointe, Dr. Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, président du Bureau des affaires stratégiques de la Présidence et président du Bureau exécutif d’Abou Dhabi, Lana Zaki Nusseibeh, assistante du ministre des Affaires étrangères pour les affaires politiques, Khaldoon Khalifa Al Moubarak, président de l’Autorité des affaires exécutives, Ahmed Hatem AlMenhali, ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la République de Serbie, Mohamed Alabbar, président du conseil d’administration de la société Eagle Hills, ainsi qu’un certain nombre de hauts responsables.