Le Président des Émirats arabes unis et le Premier ministre hongrois assistent à l’échange de protocoles d’accord pour renforcer la coopération bilatérale

BUDAPEST, 17 juillet 2025 (WAM) – Le président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et Son Excellence Viktor Orbán, Premier ministre de Hongrie, ont assisté aujourd’hui à la signature et à l’échange de plusieurs accords et protocoles d’accord entre les deux pays, dans le cadre de la visite officielle de Son Altesse à Budapest.

Ces accords visent à élargir les domaines de coopération bilatérale dans des secteurs clés du développement, notamment les centres de données et les projets liés à l’intelligence artificielle, l’énergie verte et renouvelable, l’agriculture et la sécurité alimentaire, les politiques familiales et de jeunesse, la modernisation de l’administration publique, les systèmes de stockage d’énergie ainsi que la coopération en matière de défense.

La cérémonie d’échange s’est tenue au siège du Premier ministre dans la capitale hongroise. Du côté émirien, étaient présents : Son Excellence Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées ; Son Excellence Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur ; Son Excellence Sana bint Mohammed Suhail, ministre de la Famille ; Son Excellence Maryam bint Ahmed Al Hammadi, ministre d’État et secrétaire générale du Cabinet des Émirats arabes unis ; Son Excellence Faisal Al Bannai, président du conseil d’administration du groupe EDGE ; Son Excellence Khaldoon Khalifa Al Mubarak, directeur général du groupe Mubadala ; Son Excellence Mohamed Ali Alabbar, président du groupe Eagle Hills Properties.

Les accords ont été échangés par les ministres et hauts responsables compétents du côté hongrois.