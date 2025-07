Déclaration conjointe sur les développements récents en Syrie

ABOU DHABI, 18 juillet 2025 (WAM) – Les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, du Royaume hachémite de Jordanie, du Royaume de Bahreïn, de la République de Türkiye, du Royaume d’Arabie saoudite, de la République d’Irak, du Sultanat d’Oman, de l’État du Qatar, de l’État du Koweït, de la République libanaise et de la République arabe d’Égypte ont mené, au cours des deux derniers jours, des consultations intensives autour des derniers développements en Syrie.

Ces échanges se sont tenus dans un esprit de position unifiée et d’actions concertées, visant à soutenir le gouvernement syrien dans ses efforts de reconstruction sur des bases garantissant la sécurité, la stabilité, l’unité, la souveraineté du pays, ainsi que les droits de tous ses citoyens.

Dans une déclaration conjointe, les ministres ont affirmé :

Leur soutien indéfectible à la sécurité, à l’unité, à la stabilité et à la souveraineté de la Syrie, tout en rejetant fermement toute forme d’ingérence étrangère dans ses affaires intérieures.

Leur accueil favorable à l’accord conclu pour résoudre la crise dans le gouvernorat de Soueïda, et l’importance de sa mise en œuvre intégrale pour préserver l’unité de la Syrie, protéger les civils, éviter l’effusion de sang et renforcer l’État de droit.

Leur appui à l’engagement exprimé par le président Ahmad Al-Sharaa de traduire en justice les responsables des violations commises contre les citoyens syriens à Soueïda, en soulignant l’importance de toutes les initiatives visant à maintenir la sécurité et l’État de droit sur l’ensemble du territoire syrien, et en condamnant toute forme de violence, de sectarisme, d’incitation ou de discours de haine.

Leur vive condamnation et leur rejet catégorique des attaques israéliennes répétées contre la République arabe syrienne, qualifiées de violations flagrantes du droit international et d’atteintes graves à la souveraineté de la Syrie. Ces actes, ont-ils affirmé, compromettent la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale du pays, mettent en danger la population civile et entravent les efforts du gouvernement syrien pour construire une Syrie nouvelle répondant aux aspirations de son peuple.

Leur conviction que la sécurité et la stabilité de la Syrie sont indissociables de la paix et de la stabilité régionales, constituant une priorité stratégique partagée.

Leur appel à la communauté internationale pour soutenir les efforts de reconstruction de la Syrie, ainsi que leur demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d’assumer ses responsabilités juridiques et morales en veillant au retrait total d’Israël des territoires syriens occupés, à la cessation de toutes les agressions israéliennes et de toute ingérence dans les affaires syriennes, et à la mise en œuvre des dispositions de la résolution 2766 et de l’Accord de désengagement de 1974.