Les Émirats arabes unis expriment leur solidarité avec la République de Corée et présentent leurs condoléances aux victimes des inondations

ABOU DHABI, 18 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont exprimé leurs sincères condoléances et leur solidarité à la République de Corée à la suite des pluies torrentielles et des inondations qui ont causé de nombreuses pertes humaines, le déplacement de centaines de personnes et d’importants dégâts matériels.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a adressé ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple de la République de Corée face à cette tragédie.