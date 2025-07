L’ONU appelle à un soutien international durable pour le Liban face aux pressions croissantes

NEW YORK, 18 juillet 2025 (WAM) – Lors d’un point d’information tenu ce jour devant le Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de la mise en œuvre de la résolution 1701 (2006), la Coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, a averti que les autorités libanaises sont soumises à une pression immense et croissante.

« Le Liban, qui a besoin d’un appui international majeur et soutenu, risque d’être relégué au second plan alors que les dynamiques régionales évoluent rapidement – une réalité difficile qu’il convient de reconnaître », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que la fenêtre d’opportunité pour engager un véritable changement au Liban ne restera pas ouverte indéfiniment. Tout en saluant certaines mesures prises récemment par les autorités libanaises, elle a reconnu que le pays fait face à un chemin escarpé en matière de réformes.

« Il n’y a pas de retour en arrière possible », a-t-elle insisté. « Ce travail est indispensable. Il doit être accompli pour restaurer la confiance du public, renforcer la crédibilité auprès des investisseurs et des déposants, préserver la stabilité, et surtout, débloquer les financements nécessaires à la reprise et à la reconstruction. »

La Coordonnatrice spéciale a conclu en saluant les efforts entamés ces derniers mois, tout en appelant à une mobilisation internationale renforcée afin d’accompagner le Liban dans cette phase critique de son redressement.