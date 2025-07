Uber annonce le déploiement de 20 000 robotaxis d’ici six ans

CALIFORNIE, 18 juillet 2025 (WAM) – La société américaine de VTC Uber a annoncé jeudi son intention de déployer au moins 20 000 robotaxis au cours des six prochaines années, dans le cadre de son ambition affirmée de devenir la première plateforme mondiale de mobilité autonome.

Selon le communiqué publié par la société, cette future flotte sera composée de véhicules utilitaires sport (SUV) conçus par le constructeur américain de véhicules électriques Lucid, et équipés de technologies de conduite autonome développées par la start-up Nuro.

« Les véhicules seront détenus et exploités par Uber ou par ses partenaires de flotte tiers et mis à disposition des usagers exclusivement via la plateforme Uber », a précisé l’entreprise.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large, qui a déjà vu Uber conclure des accords avec plusieurs acteurs majeurs du secteur, dont le constructeur allemand Volkswagen et Waymo, filiale de véhicules autonomes du groupe Alphabet, maison mère de Google.

À ce jour, des véhicules Waymo sans conducteur sont déjà opérationnels via l’application Uber dans certaines villes américaines. Les robotaxis de Volkswagen devraient, eux aussi, être intégrés à l’offre dans un avenir proche.

En parallèle, Uber a récemment noué un partenariat avec la société chinoise Momenta, spécialisée dans la conduite autonome, afin d’étendre ses services à l’international en dehors des marchés américain et chinois.