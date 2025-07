Des pluies torrentielles s’abattent sur la Corée pour un troisième jour, des milliers de personnes réfugiées

SÉOUL, 18 juillet 2025 (WAM) – Plus de 5 000 personnes ont été contraintes de se réfugier dans des abris temporaires en République de Corée, alors que des pluies diluviennes continuent de frapper plusieurs régions du pays pour le troisième jour consécutif, provoquant la mort d’au moins quatre personnes ainsi que d’importants dégâts matériels, selon un communiqué du ministère de la Sécurité.

Le sud du pays, notamment la ville de Gwangju, a enregistré des précipitations record dépassant les 400 millimètres en 24 heures, selon les autorités.

Des alertes aux fortes pluies restent en vigueur dans la majorité des régions occidentales et méridionales du pays. Les services météorologiques ont appelé à une vigilance extrême face aux risques accrus de glissements de terrain et d’inondations, et ce, jusqu’à samedi.