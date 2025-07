Les Émirats arabes unis participent pour la première fois à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique à Milan

MILAN, 18 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont pris part, pour la première fois, à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (ATCM), lors de la 47ᵉ session tenue à Milan, en Italie, à la suite de leur adhésion officielle au Traité sur l’Antarctique en décembre 2024.

La délégation émirienne était conduite par Abdulla Balalaa, vice-président du comité de pilotage du Programme polaire des Émirats (EPP) et ministre adjoint des Affaires étrangères chargé de l’énergie et du développement durable, accompagné de représentants du programme national.

La réunion, qui constitue le principal forum de coopération internationale sur les questions liées à l’Antarctique, rassemble chaque année les parties consultatives et non consultatives du traité afin d’échanger des informations, d’explorer les domaines d’intérêt commun et de recommander des mesures destinées à faire progresser les objectifs du traité.

Cette 47ᵉ édition a réuni plus de 400 participants, représentant 29 parties consultatives, 28 parties non consultatives, ainsi que des observateurs et des experts spécialisés.

Saluant cette première participation, Abdulla Balalaa a déclaré : « Nous sommes honorés de rejoindre cette session de l’ATCM en tant que nouvelle partie non consultative. Cette étape reflète l’engagement constant des Émirats arabes unis en faveur de la coopération internationale et de la protection de l’environnement. Notre pays entend jouer un rôle actif dans la préservation de la cryosphère à travers la science, l’innovation et la collaboration. »

Soutenus par des initiatives nationales telles que le Programme polaire des Émirats, les Émirats arabes unis poursuivent leur engagement en faveur du progrès scientifique et de la coopération multilatérale, affirmant leur rôle de partenaire constructif et responsable dans la lutte contre les défis environnementaux mondiaux.

Lors de cette session, la délégation émirienne a tenu plusieurs réunions bilatérales avec des représentants de pays partenaires et d’organisations spécialisées, afin d’explorer des opportunités de coopération en matière de recherche polaire. Des dialogues informels ont également été menés autour de stratégies communes pour renforcer la production scientifique et la protection de l’environnement dans la région.

Forum central de gouvernance antarctique, l’ATCM permet aux États parties de coordonner leurs efforts, de renforcer les mécanismes de préservation de l’environnement et de promouvoir la coopération scientifique pacifique. Les discussions de cette année ont porté sur des thèmes majeurs, tels que la préservation environnementale, la sécurité des opérations, la coopération scientifique et la gestion responsable du tourisme.

La participation des Émirats arabes unis témoigne de leur rôle croissant dans la diplomatie environnementale mondiale et de leur attachement aux processus multilatéraux en faveur de la préservation des écosystèmes fragiles.

Les Émirats poursuivront leur implication au sein du Système du Traité sur l’Antarctique, avec pour prochaine étape la signature du Protocole sur la protection de l’environnement, instrument fondamental visant à sauvegarder les écosystèmes de l’Antarctique et à promouvoir une utilisation responsable de ce continent au bénéfice des générations futures.