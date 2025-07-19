Émirats arabes unis : succès remarquables dans le développement de villes intelligentes et durables

ABOU DHABI, 19 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis poursuivent leur essor en matière de construction de villes intelligentes et durables, consolidant leur position mondiale grâce à une vision nationale intégrée fondée sur la transformation numérique, l’innovation, des investissements stratégiques dans les infrastructures, et un engagement constant envers les principes du développement durable.

L’expérience émirienne démontre que le passage à des villes intelligentes ne se limite pas à la modernisation des infrastructures, mais constitue un projet national global intégrant la technologie à une stratégie de développement centrée sur l’humain.

Un modèle mondial de ville intelligente

Des experts internationaux qualifient les Émirats arabes unis de modèle à suivre dans la construction des villes du futur, soulignant leur capacité à intégrer les dernières technologies numériques et les systèmes intelligents dans l’aménagement urbain pour créer un environnement favorisant la qualité de vie et soutenant un développement durable.

Frédéric Godemel, Vice-Président exécutif de la division Power Systems chez Schneider Electric, a déclaré : « Les Émirats ont affirmé leur statut parmi les pays pionniers à l’échelle mondiale dans la mise en place de villes efficaces et résilientes, grâce à une vision ambitieuse, des investissements réfléchis dans les infrastructures numériques et un engagement constant en faveur de la durabilité. »

Il a précisé que l’un des éléments fondamentaux du progrès des Émirats réside dans leur adoption précoce du concept de transition énergétique et numérique, connu sous le nom de « Electricity 4.0 ». Cette orientation leur a permis de développer des villes non seulement technologiquement avancées, mais aussi capables de répondre aux défis futurs tels que la demande croissante en énergie, les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes.

Efficacité énergétique et durabilité

Face à une demande électrique dans la région du Moyen-Orient qui devrait augmenter de 10 % d’ici 2030, les Émirats prévoient des investissements estimés à 752 millions AED dans les réseaux énergétiques afin d’atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050. L’État mise sur les micro-réseaux pour une gestion décentralisée de l’énergie, ainsi que sur des systèmes intelligents de gestion des bâtiments basés sur l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage.

Godemel a salué les projets pilotes menés aux Émirats, qui ont démontré la possibilité de réduire jusqu’à 50 % la consommation énergétique et de 29 % dans les grands complexes, grâce à des systèmes avancés permettant l’analyse en temps réel, la maintenance prédictive et le renforcement de la cybersécurité.

Il a conclu que le pays offre un modèle mondial exemplaire à travers la combinaison de politiques éclairées, d’innovations et de partenariats efficaces dans la création de villes intelligentes, numériques et résilientes.

Investissements records et initiatives gouvernementales

Des rapports internationaux ont classé les Émirats parmi les pays les plus investis dans les villes intelligentes, en particulier dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets, des centres de données et des réseaux de communication avancés.

En 2025, les investissements cumulés dans les projets de villes intelligentes aux Émirats et en Arabie saoudite ont atteint quelque 185 milliards AED.

Le Dr Nidal Abou Zaki, directeur général du groupe Orient Planet et auteur du livre "Les villes intelligentes dans le monde arabe : impacts économiques et sociaux", a affirmé que les Émirats jouent un rôle de premier plan dans la conception et le développement de villes intelligentes, grâce à des infrastructures numériques avancées et à un cadre réglementaire prospectif favorisant l’innovation.

Une infrastructure numérique de pointe

Il a cité l’identité numérique « UAE PASS » et la plateforme gouvernementale unifiée « u.ae » comme des outils essentiels permettant une expérience numérique intégrée aux citoyens et entreprises, tout en accélérant l’adoption de l’IoT et de l’intelligence artificielle – deux piliers des villes intelligentes.

À Abou Dhabi, la plateforme intelligente « TAMM » permet d’accéder à des centaines de services gouvernementaux, tandis que Dubaï poursuit son ambition de devenir la ville la plus intelligente du monde à travers l’application « DubaiNow », qui regroupe plus de 250 services interconnectés entre 35 entités publiques et privées.

En matière d’infrastructure urbaine durable, les Émirats ont transformé les principes de durabilité en projets numériques intégrés, alliant efficacité opérationnelle et utilisation optimale des ressources selon les normes internationales les plus strictes.

Leadership régional et reconnaissance mondiale

Comparant l’expérience émirienne à d’autres grandes villes du monde, Abou Zaki a indiqué que les Émirats partagent avec New York l’usage intensif des données massives pour l’amélioration des services, tout en se distinguant par l’ampleur géographique de leurs projets de planification urbaine durable. Alors qu’Amsterdam met l’accent sur l’économie circulaire et les énergies renouvelables, les Émirats brillent par l’échelle et l’envergure de leurs initiatives.

Selon l’édition 2025 de l’Indice des villes intelligentes publié par l’Institut international de développement managérial, Dubaï et Abou Dhabi ont maintenu leur position de leaders régionaux. Dubaï s’est hissée au 1ᵉʳ rang arabe et 4ᵉ rang mondial, contre la 12ᵉ place en 2024, tandis qu’Abou Dhabi a progressé au 5ᵉ rang mondial, consolidant ainsi leur statut de pôles de référence dans la transition vers les villes intelligentes.