Al Ain accueille la 6ᵉ édition du Championnat du monde junior de MMA avec une participation record

AL AIN, 20 juillet 2025 (WAM) – La sixième édition du Championnat du monde junior de MMA (Mixed Martial Art) débutera demain dans la ville d’Al Ain, qui accueille l’événement pour la première fois, du 21 au 27 juillet. La compétition se déroule sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et président du Conseil exécutif de l’émirat.

Plus de 1 000 athlètes issus de 60 pays participeront à cette édition, la plus importante dans l’histoire du championnat depuis sa création. Les compétitions sont réparties en quatre catégories d’âge : juniors D (10-11 ans), juniors C (12-13 ans), juniors B (14-15 ans) et juniors A (16-17 ans).

La sélection nationale des Émirats arabes unis sera représentée par 57 athlètes, après un stage préparatoire en Thaïlande. L’équipe vise à renouveler son exploit de l’édition précédente, où elle avait terminé à la quatrième place en remportant 12 médailles.

Mohamed Jassim Al Hosani, membre du comité des arts martiaux mixtes, a souligné que l’organisation de ce championnat mondial à Al Ain, pour la première fois et avec une participation record, témoigne de la position éminente des Émirats sur la scène internationale des sports de combat. Il a ajouté que cette compétition constitue un modèle à la fois sportif et humain, favorisant la compréhension entre les cultures et soutenant les aspirations de la jeunesse.

Il a également qualifié le championnat de plateforme de détection de talents et de passerelle vers le rapprochement entre les peuples à travers le sport, précisant que des programmes spécifiques ont été préparés pour offrir aux athlètes et aux délégations une expérience émirienne complète, mêlant hospitalité, divertissement et échange culturel.

Al Hosani a enfin affirmé que la sélection émirienne aborde la compétition avec un esprit combatif élevé et une grande détermination à réaliser une performance honorable, exprimant sa confiance dans la capacité des athlètes à livrer un solide parcours et à confirmer les progrès du MMA aux Émirats arabes unis.