L’Autorité de développement communautaire lance une initiative pour ancrer le volontariat dans la société de Dubaï

DUBAÏ, 20 juillet 2025 (WAM) – L’Autorité de développement communautaire (CDA) de Dubaï a annoncé le lancement du projet « Sensibilisation et engagement au volontariat », dans le but de renforcer l’engagement civique et de promouvoir une culture du don au sein de la société, en cohérence avec les objectifs de l’« Année de la communauté ».

Cette initiative vise à approfondir la compréhension du volontariat auprès du public et à permettre aux individus de tous âges de jouer un rôle actif dans le développement de l’émirat. Elle met en avant les principes fondamentaux du bénévolat, l’écosystème qui le soutient, ainsi que les droits et responsabilités des volontaires.

Le projet s’adresse à l’ensemble des segments de la société et constitue une plateforme inclusive pour générer un impact social mesurable, que ce soit à travers des actions de terrain ou le renforcement des compétences en matière de leadership dans le secteur du volontariat.

Le dynamisme communautaire de Dubaï se reflète dans les chiffres : plus d’un million d’heures de volontariat ont été enregistrées en 2024. Selon les statistiques du département du volontariat de la CDA, près de 59 000 volontaires sont actuellement inscrits sur la plateforme. Rien qu’au premier trimestre de 2025, plus de 18 000 participants ont contribué à hauteur de 500 000 heures de service, soit une valeur économique estimée à 40 millions d’AED.

Le volontariat spécialisé connaît également une croissance, avec plus de 100 missions réalisées par 500 volontaires qualifiés, totalisant 8 000 heures d’expertise.

Dans une démarche participative, la CDA a organisé un atelier de co-construction rassemblant des équipes de volontaires, des entités gouvernementales, des associations caritatives, des personnes âgées et des personnes déterminées. Cet échange a donné naissance à une série d’initiatives inclusives et à fort impact, alignées avec les priorités de l’Année de la communauté.

Parmi les principales avancées figurent la création de la première équipe de volontaires composée de personnes de détermination, ainsi que le lancement d’un groupe de bénévoles seniors issus du Club Thukher, valorisant la sagesse et l’expérience de cette génération.

D’autres initiatives phares ont été mises en œuvre, notamment : « Mères et filles », pour des visites solidaires auprès des patients hospitalisés, « Une journée avec les seniors », visant à renforcer les liens intergénérationnels, « Zones agricoles » réunissant élèves et aînés autour de projets éducatifs de jardinage, Une campagne de sensibilisation au recyclage et à la responsabilité environnementale, « Volunteer Leadership Hub », programme de formation pour futurs leaders bénévoles certifiés.

Des initiatives autour de l’identité nationale, telles que les sessions de bonnes manières culturelles (« Sana’a ») et les récits autour de l’identité nationale.

La CDA a souligné que ces programmes incarnent une évolution stratégique vers une intégration du volontariat dans les dynamiques sociales et une participation civique plus inclusive.

La mise en œuvre du projet suivra une feuille de route structurée, reposant sur des partenariats solides entre les secteurs public, privé et communautaire afin d’en garantir la durabilité et de maximiser son impact sur le terrain.