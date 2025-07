UAE Team Emirates consolide son avance à l’issue de la 14ᵉ étape du Tour de France

LUCHON-SUPERBAGNÈRES, 17 juillet 2025 (WAM) – Tadej Pogačar, coureur de l’équipe UAE Team Emirates, a renforcé son avance au classement général du Tour de France après avoir pris la deuxième place de la 14ᵉ étape, disputée entre Pau et Luchon-Superbagnères.

Le parcours de 182,6 kilomètres comprenait une série d’ascensions mythiques des Pyrénées, dont le col du Tourmalet, le col d’Aspin et le col de Peyresourde, avant une arrivée en altitude particulièrement exigeante.

Une échappée de grande envergure s’est formée dès les premières difficultés, creusant l’écart avec le peloton après la montée du Tourmalet. Mais un rythme maîtrisé imposé par le groupe du maillot jaune, mené par l’équipe UAE Team Emirates-XRG, a permis de maintenir l’écart sous contrôle. Progressivement, les grimpeurs de tête ont été repris, à l’exception de Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), qui a résisté jusqu’au bout pour remporter l’étape.

Dans les derniers kilomètres, Pogačar et son principal rival Jonas Vingegaard se sont de nouveau illustrés en distançant leurs concurrents directs. Pogačar a franchi la ligne avec 1 minute et 8 secondes de retard sur Arensman, suivi de Vingegaard, arrivé quatre secondes plus tard.

Grâce à cette performance, Tadej Pogačar conforte sa position de leader avec désormais 4 minutes et 13 secondes d’avance au classement général.

« Arensman a réalisé une performance remarquable. Il était le plus fort d’un groupe d’échappés très solide. De notre côté, nous avons bien géré l’étape sans commettre d’erreurs », a déclaré Pogačar.

Revenant sur les conditions difficiles, il a ajouté : « Après deux heures et demie de course intense jusqu’au Tourmalet, on espérait un peu de répit dans la descente, mais le brouillard dense et les routes glissantes nous ont forcés à la prudence. La visibilité ne dépassait pas vingt mètres. »