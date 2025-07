ACWA Power signe des accords pour établir une chaîne de valeur d’exportation d’hydrogène vert entre l’Arabie saoudite et l’Europe

RIYAD, 20 juillet 2025 (WAM) – La société saoudienne ACWA Power a signé, ce jour à Riyad, plusieurs accords et protocoles d’accord avec des partenaires internationaux, dans le but de créer une chaîne de valeur d’exportation d’hydrogène vert et d’énergies renouvelables reliant l’Arabie saoudite à l’Europe.

Ces signatures s’inscrivent dans le cadre du rôle de pionnier du Royaume dans le renforcement de la connectivité logistique mondiale, ainsi que de son leadership au sein du projet de corridor économique Inde–Moyen-Orient–Europe (IMEC), soutenu par sa position géographique stratégique reliant l’Est et l’Ouest.

Les accords ont été conclus lors de l’atelier consacré à l’exportation des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert, organisé par ACWA Power sous la supervision du ministère saoudien de l’Énergie. L’événement a réuni des représentants gouvernementaux de haut niveau d’Arabie saoudite, de Grèce, de France et d’Allemagne, ainsi que des dirigeants d’entreprises spécialisées de renommée mondiale et d’institutions nationales majeures.

L’atelier a mis en avant les progrès réalisés par le Royaume dans la diversification de son bouquet énergétique et dans l’intégration régionale et internationale des énergies propres, consolidant ainsi sa position en tant que fournisseur mondial fiable d’énergie et acteur clé du corridor économique Est-Ouest.

Par ailleurs, un accord de développement conjoint a été signé pour la première phase du projet de pôle d’hydrogène vert de Yanbu, dont l’entrée en service commerciale est prévue à l’horizon 2030.