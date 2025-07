Emirates annonce un troisième vol quotidien vers l’île Maurice à partir du 1er décembre

DUBAÏ, 21 juillet 2025 (WAM) – La compagnie Emirates a annoncé l’introduction d’un troisième vol quotidien à destination de l’île Maurice à compter du 1er décembre prochain, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du développement du tourisme entrant vers cette destination prisée de l’océan Indien.

Cette nouvelle fréquence, opérée par un Boeing 777 sous les numéros EK709/710, viendra compléter les deux vols quotidiens déjà assurés par l’A380 d’Emirates (EK701/702 et EK703/704), afin d’offrir davantage d’options aux voyageurs en provenance de plus de 140 destinations desservies par le réseau mondial de la compagnie.

Ce troisième service sera exploité dans le cadre d’un accord de partage de codes avec Air Mauritius, garantissant des horaires optimisés et une connectivité fluide pour les passagers en provenance du Moyen-Orient, d’Europe et des Amériques.

Adnan Kazim, vice-président exécutif et directeur commercial d’Emirates, a déclaré : « L’ajout de ce vol quotidien sur notre appareil gros-porteur Boeing 777 permettra d’augmenter de plus de 30 % la capacité sur la ligne, tout en offrant plus de flexibilité aux voyageurs d’affaires et de loisirs. »

Depuis le lancement de sa desserte régulière vers l’île Maurice en 2002, Emirates a transporté plus de 8,8 millions de passagers et plus de 126 000 tonnes de fret entre Dubaï et l’île. Les opérations de la compagnie ont généré une contribution économique significative, avec 119 millions de dollars de revenus directs, 264 millions de dollars de recettes touristiques et un impact global estimé à 530 millions de dollars sur l’économie mauricienne, via les dépenses touristiques associées.

En outre, les activités d’Emirates ont contribué à la création d’environ 3 600 emplois dans le pays.