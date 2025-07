Le pilote émirien Rashid Al Dhaheri décroche une deuxième place au Circuit Paul Ricard

MARSEILLE, 21 juillet 2025 (WAM) – Le pilote automobile émirien Rashid Al Dhaheri a réalisé une performance remarquable sur le Circuit Paul Ricard, dans le sud de la France, en s’adjugeant la deuxième place de la course 2 du Championnat régional de Formule, marquant ainsi une étape importante de sa carrière et portant haut les couleurs des Émirats arabes unis à l’international.

Inauguré en 1970, le circuit Paul Ricard est réputé pour ses zones de dégagement bleues et rouges emblématiques, sa ligne droite du Mistral et son tracé technique de 5,842 km, qui allie virages rapides et sections exigeantes. Il a accueilli de nombreuses compétitions de renom, dont des Grands Prix de Formule 1.

Vingt-six jeunes talents issus de 18 pays ont pris part à ce week-end de course. Al Dhaheri s’est montré compétitif dès les séances d’essais libres du vendredi. Lors de la première session (FP1), il a réalisé deux séries de tours avec des pneus usés puis neufs. En FP2, il a concentré ses efforts sur les simulations de course et de qualification.

La première séance qualificative du samedi a été marquée par une difficulté technique : une crevaison lente à l’arrière gauche a compromis sa performance, l’obligeant à se retirer de la course 1. Le pilote émirien a toutefois rebondi avec détermination le lendemain.

Lors de la seconde séance qualificative (Q2), il a obtenu la pole position de son groupe, manquant de peu la pole position générale avec seulement 0,055 seconde d’écart. Parti en deuxième position sur la grille de la course 2, Al Dhaheri a su faire preuve de maîtrise, optimisant la gestion de ses pneus et son pilotage pour franchir la ligne d’arrivée en deuxième position. Il a également signé le meilleur tour en course, avec un temps de 1:58.862.

Ce podium, accompagné du tour le plus rapide, marque la première fois que le drapeau des Émirats arabes unis est hissé sur le circuit Paul Ricard dans le cadre de ce championnat, consacrant ainsi un nouveau jalon dans le parcours prometteur du jeune pilote.

La prochaine manche du Championnat régional de Formule se déroulera dans deux semaines sur le circuit mythique d’Imola, près de Florence, en Italie, haut lieu de l’histoire du sport automobile.