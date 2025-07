HYROX attire plus de 3 500 athlètes de 124 nationalités à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 21 juillet 2025 (WAM) – Le Conseil des sports d’Abou Dhabi, en collaboration avec HYROX et ADNEC Abou Dhabi, a organisé dimanche l’événement HYROX, la plus grande course de fitness en salle au monde et rendez-vous sportif de référence au Moyen-Orient.

L’événement a réuni 3 506 athlètes venus du monde entier, dont 213 compétiteurs professionnels. Les femmes ont représenté 41 % des participants, avec une forte présence dans la tranche d’âge des 30 à 35 ans.

Des athlètes issus de 124 nationalités ont pris part à la compétition, dont 340 Émiratis. Le Royaume-Uni figurait en tête des nationalités représentées avec 24 % des inscrits, suivi des Émirats arabes unis avec 9 %, et de l’Irlande et des Philippines avec chacune 5,25 %.

La course, conçue pour tester à la fois la force et l’endurance, se composait de huit segments de course à pied de 1 km chacun, entrecoupés de huit épreuves de fitness fonctionnel. Plusieurs catégories étaient proposées : individuel (hommes et femmes), duo (hommes, femmes, mixtes), duo professionnel, individuel professionnel, relais par équipes de quatre personnes, ainsi qu’une catégorie dédiée aux personnes de détermination.

Le départ a été donné à 7h00 avec la catégorie masculine, suivie des autres catégories tout au long de la journée. L’événement s’est achevé à 21h00 avec la course relais hommes. Les cérémonies de remise des prix ont débuté à 12h45 après la première course et se sont poursuivies jusqu’à 22h45 à l’issue de la dernière épreuve. Plus de 12 000 spectateurs ont assisté à la manifestation tout au long de la journée.

Talal Al Hashemi, directeur exécutif du secteur des événements au sein du Conseil des sports d’Abou Dhabi, a déclaré : « Accueillir HYROX à Abou Dhabi témoigne de notre engagement continu à promouvoir le sport et un mode de vie sain à travers des événements internationaux qui allient défi, dynamisme et inclusion sociale. Cela s’inscrit pleinement dans l’initiative nationale de l’Année de la communauté, reflétant la vision de notre leadership pour une société solidaire et épanouie. »

Pour sa part, Humaid Matar Al Dhaheri, directeur général du groupe ADNEC, a affirmé : « Ce partenariat avec le Conseil des sports d’Abou Dhabi et HYROX réaffirme notre volonté d’attirer des événements mondiaux majeurs favorisant les principes d’un mode de vie équilibré et accessible à tous les membres de la société. »

HYROX, événement en pleine expansion à l’échelle internationale, s’est imposé comme un rendez-vous incontournable dans le calendrier sportif d’Abou Dhabi. Alliant course à pied et fitness fonctionnel dans un format standardisé, la compétition est ouverte à tous les niveaux de forme physique.