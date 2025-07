Les Émirats arabes unis dévoilent l’identité visuelle et le thème du 28ᵉ Congrès postal universel

DUBAÏ, 21 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont lancé officiellement le logo et le thème du 28ᵉ Congrès postal universel – Dubaï 2025, qui se tiendra du 8 au 19 septembre 2025 sous le slogan : « Conduire le changement, façonner l’avenir ».

Ce congrès, placé sous l’égide de l’Union postale universelle (UPU), institution spécialisée des Nations Unies pour le secteur postal, se réunit tous les quatre ans pour établir une nouvelle stratégie globale et redéfinir les règles des échanges postaux internationaux.

Les préparatifs sont pilotés par Emirates Post Group Company, représentant officiel des Émirats au sein de l’UPU. Le logo et le thème ont été dévoilés lors d’une réception officielle tenue à Berne, en Suisse, en présence de la Dre Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba, ambassadrice des Émirats arabes unis auprès de la Confédération suisse, de Masahiko Metoki, directeur général de l’UPU, ainsi que de hauts responsables de l’organisation, de représentants de pays membres et de personnalités émiriennes et suisses.

Organisée par le Comité d’organisation du 28ᵉ Congrès en collaboration avec l’UPU, cette rencontre visait à présenter les préparatifs logistiques et organisationnels en cours, tout en réaffirmant l’engagement des Émirats à offrir un événement conforme aux normes internationales les plus élevées.

Sultan bin Saeed Al Mansoori, président du Comité d’organisation, a déclaré : « Le choix des Émirats arabes unis pour accueillir ce congrès traduit la confiance de la communauté internationale dans le rôle moteur de notre pays en matière de connectivité postale et logistique. »

« À travers ce congrès, nous souhaitons doter les décideurs d’outils et de perspectives leur permettant de transformer positivement l’avenir du secteur postal mondial, en favorisant la coopération internationale, l’adoption des technologies avancées, et la mise en œuvre de modèles économiques souples et durables à l’ère de la transformation numérique », a-t-il ajouté.

Le thème « Conduire le changement, façonner l’avenir » met en lumière le rôle central de l’UPU et de ses États membres dans l’élaboration de l’avenir du secteur postal mondial, tout en rendant hommage à l’héritage du secteur en matière de connectivité transfrontalière et de service universel.

Le logo du congrès représente un faucon – symbole de confiance, de force et de clairvoyance – surmontant un portail stylisé, symbole d’ouverture vers l’avenir et de la transformation du secteur en vecteur essentiel de la connectivité mondiale.

Ensemble, ces éléments incarnent une vision collective tournée vers la modernisation, l’innovation réglementaire, la coopération internationale inclusive et un engagement renouvelé envers les principes multilatéraux qui fondent l’action de l’UPU.

Le Congrès s’inscrit également dans la vision stratégique de l’initiative « We the UAE 2031 », visant à renforcer la position des Émirats comme pôle mondial de l’économie numérique et des services intelligents, tout en affirmant leur présence active dans les institutions et événements internationaux.