Le Roi de Belgique qualifie ce qui se passe à Gaza de « honte pour l’humanité »

BRUXELLES, 21 juillet 2025 (WAM) – Dans son discours prononcé à l’occasion de la Fête nationale belge, Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique a appelé l’Europe à faire preuve d’un leadership plus affirmé, à un moment où la primauté du droit international est confrontée à des menaces croissantes. Il a qualifié la situation dans la bande de Gaza de « honte pour l’humanité ».

« Pendant des décennies, le droit international a constitué un socle fiable sur lequel les nations pouvaient s’appuyer. Aujourd’hui, ce fondement est ouvertement remis en question. Et lorsque ce droit est bafoué, c’est le chaos qui s’installe et la violence qui s’impose », a déclaré le souverain belge.

Il a exprimé son inquiétude face à la résurgence de conflits internationaux que l’on croyait appartenir au passé, tout en saluant le choix de l’Europe de privilégier la coopération et l’ouverture au dialogue plutôt que la confrontation et l’isolement, malgré la complexité du contexte mondial actuel.

Le Roi Philippe a souligné que cette voie est celle qui a permis à l’Europe de prospérer et de tracer sa propre trajectoire, en l’aidant à affronter les défis liés à la transformation numérique, au renforcement de ses capacités de défense, et à la lutte contre le changement climatique.

« L’Europe doit être un rempart contre les affrontements brutaux entre puissances, et proposer une alternative crédible en s’appuyant sur ses valeurs fondamentales : la démocratie, la justice et la primauté du droit. En défendant le droit international et les droits humains, nous préservons la dignité humaine et renforçons la confiance, dont nous avons tant besoin », a-t-il affirmé.

Évoquant une rencontre marquante avec un père palestinien et un père israélien ayant chacun perdu un enfant dans le conflit, le Roi a salué leur capacité à transcender la douleur et le désir de vengeance pour transformer leur souffrance en message de paix. « Ils m’ont rappelé que la dignité humaine reste toujours l’enjeu fondamental, bien au-delà des considérations politiques », a-t-il déclaré.

Enfin, le souverain a souligné l’urgence de former un nouveau gouvernement régional à Bruxelles, à la lumière des défis politiques actuels auxquels la capitale est confrontée.