Charjah inaugure la 4e édition du Forum de poésie arabe au Sénégal

CHARJAH, 22 juillet 2025 (WAM) – Sous le patronage de Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et gouverneur de Charjah, la quatrième édition du Forum de poésie arabe a été inaugurée hier au Sénégal.

Organisé par le Département des affaires culturelles du Département de la culture de Charjah, l'événement s'inscrit dans le cadre des Forums de poésie arabe en Afrique, en partenariat avec le Club littéraire sénégalais. Vingt poètes venus de différentes régions du Sénégal y participent.

Cette initiative s’inscrit dans la droite ligne des directives de Son Altesse le Gouverneur de Charjah visant à promouvoir la langue arabe et à renforcer la présence de la poésie arabe sur le continent africain. Elle reflète la conviction profonde de l’émirat en la capacité de la culture à façonner les individus et à tisser des liens humains entre les nations.

La cérémonie d’ouverture, tenue au siège du Club littéraire sénégalais à Dakar, s’est déroulée en présence de Fadel Gueye, président du Club, ainsi que de diplomates arabes, de professeurs d’université, d’étudiants et d’amateurs de poésie.

Les lectures poétiques ont offert un témoignage émouvant des sentiments et de l’attachement patriotique des poètes. Leurs vers ont exprimé tant les luttes individuelles et collectives que l’amour de la patrie et l’affirmation de l’identité. Ensemble, ils ont tissé une fresque poétique empreinte d’espoir et d’appartenance, qui a profondément touché l’assistance.