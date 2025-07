L’Organisation caritative internationale consacre 222 millions AED à des projets humanitaires au premier semestre 2025

AJMAN, 22 juillet 2025 (WAM) – L’Organisation caritative internationale (OCI) a annoncé que la valeur de ses projets pour le premier semestre 2025 s’élevait à 222 millions d’AED, répartis entre divers programmes et projets humanitaires et de développement aux Émirats arabes unis et à l’étranger.

L’OCI a consacré 74 millions d’AED à des initiatives à l’intérieur du pays, tandis que 148 millions d’AED ont été alloués à des projets dans 20 pays à travers le monde.

Le parrainage et la prise en charge des orphelins ont constitué le principal volet des projets mis en œuvre, avec un montant de 56 millions d’AED consacré à plus de 62 000 orphelins. Viennent ensuite les projets de construction et d’aménagement de mosquées, notamment en Afrique, pour un total de 23 millions d’AED.

Dans le domaine de la santé, des initiatives d’une valeur équivalente de 23 millions d’AED ont été réalisées. Quant aux projets liés à l’accès à l’eau, ils ont porté sur le forage et l’équipement de puits, tant de surface qu’artésiens, pour un montant global de 14 millions d’AED.

En matière d’éducation, les projets ont totalisé 8 millions d’AED, incluant la construction et l’équipement d’écoles et de centres éducatifs, ainsi que la distribution de fournitures scolaires aux élèves issus de milieux défavorisés. D’autres actions caritatives ont dépassé les 35 millions d’AED.

Le Dr Khaled Abdul Wahab Al Khaja, Secrétaire général de l’OCI, a déclaré : « Ces chiffres reflètent le grand succès accompli par l’organisation – grâce à Dieu, puis au soutien constant de notre sage direction, qui nous pousse toujours vers davantage de progrès et de réalisations. »