Lancement du Championnat du monde IMMAF Jeunesse à Al Ain avec une participation record

AL AIN, 22 juillet 2025 (WAM) – Sous le patronage de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et président du Conseil exécutif d’Abou Dhabi, la sixième édition du Championnat du monde IMMAF Jeunesse a débuté lundi au Centre ADNEC d’Al Ain.

Organisé pour la première fois dans cette ville, l’événement connaît une participation record de plus de 1 000 athlètes, garçons et filles, représentant 60 pays.

La compétition est organisée par la Fédération internationale de MMA (IMMAF), en collaboration avec la Fédération émirienne de jiu-jitsu et de MMA (mixed martial Arts). Elle se poursuivra jusqu’au 27 juillet. La journée d’ouverture a été marquée par des combats intenses, une ambiance dynamique et une forte affluence du public venu assister aux performances de jeunes talents venus des quatre coins du monde.

Pour la première fois depuis la création du championnat en 2019, la catégorie Youth D – destinée aux athlètes âgés de 10 à 11 ans – a été introduite. Ce tournant témoigne de l’engagement des organisateurs à élargir la base de participation et à soutenir l’épanouissement des jeunes sportifs dès le plus jeune âge.

Kerrith Brown, président de l’IMMAF, a exprimé sa fierté quant au partenariat durable avec la Fédération émirienne de jiu-jitsu et de MMA. Il a souligné que cette édition est la plus vaste depuis le lancement du championnat, et constitue une plateforme idéale pour le dialogue interculturel et la promotion de valeurs positives chez les jeunes du monde entier.

Il a ajouté que les Émirats arabes unis incarnent un modèle de référence dans l’organisation de compétitions sportives internationales, grâce à une vision ambitieuse, des infrastructures de classe mondiale et un engagement constant en faveur de la jeunesse sportive.

Pour sa part, Mohammed bin Dalmouj Al Dhaheri, membre du conseil d’administration de la Fédération émirienne et président du Comité de MMA, a déclaré que l’organisation du championnat dans la région d’Al Ain reflète la confiance de la communauté sportive internationale dans les capacités organisationnelles des Émirats. Il a également mis en lumière les efforts du pays pour développer ses infrastructures sportives et étendre sa carte d’accueil à l’ensemble des émirats.

Il a ajouté que l’introduction de la catégorie Youth D apporte une nouvelle dimension à la compétition, en phase avec une vision tournée vers l’avenir visant à encadrer et à soutenir les jeunes talents.

« Cela contribue à former les champions de demain, à cultiver l’esprit de compétition dès le plus jeune âge, et à préparer une génération apte à représenter les Émirats sur la scène mondiale », a-t-il souligné.

Al Dhaheri a exprimé sa profonde gratitude à la direction avisée du pays et a salué le soutien généreux de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, soulignant que cet appui constitue une puissante source de motivation pour les jeunes générations désireuses d’exceller et de hisser le sport émirien vers de nouveaux sommets.

Kyle Wilson, entraîneur de l’équipe nationale des États-Unis, a pour sa part indiqué que sa délégation comprend une trentaine d’athlètes, garçons et filles, et a salué l’excellente organisation de l’événement.