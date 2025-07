Abou Dhabi accueille la 4e édition du Programme international des leaders de l’aviation civile

ABOU DHABI, 22 juillet 2025 (WAM) – L’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA), en partenariat avec le Bureau d’échange des expériences gouvernementales, a lancé la quatrième édition du Programme international des leaders de l’aviation civile (TINCAL), réunissant plus de 22 hauts responsables du secteur aérien mondial.

Organisé à Abou Dhabi jusqu’au 24 juillet, l’événement met en avant le leadership des Émirats en matière d’innovation, de durabilité et de transformation gouvernementale dans l’aviation. Le programme aborde les enjeux liés à l’intelligence artificielle, à la gouvernance agile et à l’action climatique, tout en valorisant l’expérience émirienne dans le développement d’une aviation civile moderne et durable.

Des ministres, directeurs généraux et experts internationaux y participent aux côtés de responsables émiratis, dont Abdulla bin Touq Al Marri, Suhail Mohamed Al Mazrouei, Maryam bint Ahmed Al Hammadi, Saif Mohamed Al Suwaidi et Abdulla Nasser Lootah.

L’initiative vise à renforcer le dialogue international, l’échange de bonnes pratiques et la formation de futurs leaders pour un secteur aérien plus résilient et innovant.