Le groupe Emirates lance une vaste campagne de recrutement pour engager plus de 17 000 talents

DUBAÏ, 22 juillet 2025 (WAM) – Le groupe Emirates a lancé une vaste campagne mondiale de détection et de recrutement de talents, marquant une nouvelle étape dans la dynamique de croissance de l’entreprise. Au cours de l’exercice financier en cours, le groupe prévoit d’intégrer 17 300 nouveaux collaborateurs, répartis sur 350 fonctions.

Ces postes couvrent l’ensemble des métiers, services et opérations d’Emirates et de dnata, prestataire mondial de services aériens et de voyages.

Des centaines de nouvelles recrues sont attendues dans des fonctions clés telles que : personnel navigant commercial, pilotes, ingénieurs, équipes commerciales et de vente, service client, manutention au sol, restauration, technologies de l’information, ressources humaines et finance. À lui seul, dnata prévoit de recruter plus de 4 000 spécialistes dans les domaines du fret, de la restauration et des services aéroportuaires.

Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président-directeur général d’Emirates Airline & Group, a déclaré :

« La stratégie RH du groupe Emirates s’inscrit dans le cadre de l’Agenda économique de Dubaï D33 et de notre feuille de route de croissance. Nous recherchons des talents de classe mondiale pour porter notre ambition, redéfinir l’avenir de l’aviation et faire rayonner notre culture d’innovation et d’excellence. C’est une opportunité unique pour des professionnels qualifiés de jouer un rôle de premier plan dans notre développement. »

Tout au long de l’année, le groupe organisera plus de 2 100 journées portes ouvertes et événements de recrutement dans 150 villes, ciblant les meilleurs profils dans les domaines du pilotage, des technologies, de l’ingénierie et du personnel de cabine. Des événements seront également organisés à Dubaï pour les étudiants et diplômés émiratis.

Depuis 2022, Emirates Group a recruté plus de 41 000 professionnels, dont près de 27 000 dans des fonctions opérationnelles. L’effectif global du groupe atteint désormais 121 000 collaborateurs.

Le groupe demeure un employeur de référence, tant aux Émirats arabes unis qu’à l’échelle internationale. Lors du dernier exercice, plus de 3,7 millions de candidatures ont été reçues, séduites par la notoriété de la marque, sa stratégie centrée sur les collaborateurs, les avantages salariaux compétitifs exempts d’impôts, ainsi que ses programmes de formation, d’évolution professionnelle et de reconnaissance.

Les professionnels du monde entier sont attirés par Dubaï pour de nombreuses raisons : sécurité, opportunités économiques, écosystème technologique avancé, politiques visionnaires, et qualité de vie exceptionnelle.