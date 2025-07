AD Ports Group décroche la première place pour ses relations investisseurs dans le classement Extel EEMEA/

ABOU DHABI, 22 juillet 2025 (WAM) – Pour la deuxième année consécutive, AD Ports Group a été distingué pour l’excellence de ses relationsavec les investisseurs dans le cadre du prestigieux classement Extel des meilleures entreprises cotées d’Europe émergente, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (EEMEA).

Le groupe a obtenu la première place dans la catégorie “Large Cap – Secteur Transport” du classement Extel EEMEA Executive Team (entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 5 milliards USD), et la deuxième place dans le classement global des « Entreprises les plus distinguées » toutes capitalisations confondues (small, mid et large cap) de la région EEMEA.

Les résultats sont issus des avis de 462 professionnels de l’investissement, analystes buy-side, gérants de fonds et analystes sell-side, répartis sur 264 institutions financières. Le classement Extel est considéré comme l’un des plus réputés dans les domaines des marchés financiers et des relations avec les investisseurs.

Contrôlé à 75 % par Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), AD Ports Group s’est classé premier dans quatre des sept catégories régionales concernées par l’évaluation Extel, ainsi que deuxième et troisième dans deux autres catégories.

Cotée à la Bourse d’Abou Dhabi depuis février 2022, l’entreprise a su attirer une attention croissante. Sa Journée des marchés de capitaux 2025, organisée le 25 février à Khalifa Port, a rassemblé de nombreux investisseurs institutionnels et analystes de premier plan, témoignant d’un vif intérêt pour les titres d’AD Ports Group – l’une des rares sociétés cotées à la diversification sectorielle étendue dans le Golfe.

Martin Aarup, directeur financier du groupe, a déclaré : « Nous sommes honorés d’être reconnus pour la deuxième année consécutive par le classement Extel comme l’une des entreprises les plus crédibles et performantes en matière de communication financière, de gestion du capital et de relations investisseurs dans la région EEMEA. Ce classement est d’autant plus significatif qu’il repose sur les évaluations d’experts de la communauté financière internationale, qui définissent les standards d’excellence dans notre domaine. »