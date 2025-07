La DGCX enregistre une solide performance au premier semestre 2025 avec plus d’un million de contrats échangés

DUBAÏ, 23 juillet 2025 (WAM) – La Bourse de Dubaï de l’or et des matières premières (DGCX) a annoncé une performance solide au premier semestre 2025, avec plus d’un million de contrats échangés à fin juin, marquant une hausse de 30 % du volume moyen quotidien sur un an.

Cette dynamique traduit une demande croissante d’instruments de couverture face à la volatilité persistante des marchés mondiaux, avec en tête les contrats sur l’or et le produit INR Quanto, qui ont fortement stimulé l’activité de négociation.

Le produit phare de la période a été le contrat au comptant sur l’or conforme à la charia (DGSG), qui a vu la valeur des échanges passer de 15,6 millions USD au S1 2024 à 46,8 millions USD au S1 2025, soit une hausse exceptionnelle de 199,84 % en glissement annuel. En volume, les contrats DGSG ont progressé de 118 % sur douze mois.

Le contrat à terme INR Quanto, un instrument synthétique permettant aux investisseurs mondiaux de se couvrir contre l’exposition à la roupie indienne face au dollar américain sans avoir accès aux marchés indiens sous-jacents, continue également d’attirer un fort intérêt.

Ahmed Bin Sulayem, président-directeur général de la DGCX, a déclaré : « DGCX a connu une dynamique remarquable au cours du premier semestre, avec près de 47 millions USD échangés via notre contrat d’or au comptant – soit une progression de 200 % sur un an – et une hausse de 30 % des volumes quotidiens portée par la demande croissante sur les contrats DGSG et INR Quanto. Ces résultats placent la DGCX sur la voie d’un dépassement de ses performances de 2024 et renforcent son rôle en tant que pilier essentiel de l’infrastructure financière de la région. »

Il a ajouté : « Dans un contexte mondial de plus en plus complexe, l’adoption croissante de la DGCX par les investisseurs soucieux du respect de la charia, les négociants en métaux précieux et les institutions confirme l’attrait croissant pour des outils de couverture sophistiqués, transparents et sécurisés – une tendance que nous comptons renforcer davantage en consolidant la position de Dubaï comme centre mondial de référence pour le commerce des matières premières et des produits dérivés. »

Intégrée à l’initiative stratégique de DMCC en faveur de l’industrie des métaux précieux, la DGCX joue un rôle central dans le positionnement de Dubaï parmi les principales places mondiales du commerce de l’or. Avec plus de 1 500 entreprises membres actives dans le secteur des métaux précieux au sein du DMCC, la bourse complète les infrastructures physiques et financières offertes par le quartier international dédié.