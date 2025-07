EDGE et Pavo Group lancent KEY4, coentreprise stratégique dans les technologies de défense avancées

ABOU DHABI, 23 juillet 2025 (WAM) – Le groupe EDGE, en partenariat avec Pavo Group, entreprise technologique basée à Istanbul spécialisée dans les secteurs de la défense, de la sécurité publique, des communications et des technologies numériques, a annoncé le lancement de KEY4, une coentreprise de pointe dédiée aux technologies critiques de défense et de sécurité.

Basée à Abou Dhabi, KEY4 servira de plateforme commune pour le développement de solutions avancées répondant aux priorités stratégiques des Émirats arabes unis, tout en apportant un soutien technologique aux partenaires à l’échelle mondiale.

L’annonce a été faite à l’occasion du Salon international de l’industrie de défense (IDEF) 2025, organisé du 22 au 27 juillet au Centre d’exposition d’Istanbul. L’accord a été signé par Omar Al Zaabi, président de la division Commerce et soutien aux missions chez EDGE Group, et Ali Özer, directeur de la stratégie du Pavo Group.

Omar Al Zaabi a déclaré : « KEY4 représente une extension stratégique des capacités d’EDGE à fournir des solutions souveraines critiques en matière de défense et de sécurité, en partenariat avec des acteurs internationaux de confiance. Cette coentreprise reflète notre engagement à renforcer les capacités industrielles, accélérer le développement technologique et convertir l’expertise spécialisée en avantage opérationnel. »

Il a ajouté que KEY4 répondra à des besoins spécifiques et évolutifs dans des domaines tels que la cybersécurité, la guerre électronique, l’intelligence artificielle et les systèmes sécurisés, jouant ainsi un rôle central dans le renforcement de l’écosystème de défense émirien et dans le positionnement des Émirats comme contributeur fiable à la sécurité mondiale.

De son côté, Serkan Altınışık, PDG de Pavo Group, a souligné : « Cette coentreprise incarne un alignement stratégique entre deux acteurs technologiques visionnaires. Nous unissons l’excellence de l’ingénierie turque et l’innovation disruptive d’EDGE pour concevoir des solutions souveraines de nouvelle génération, adaptées aux défis croissants auxquels nos partenaires sont confrontés dans la région et au-delà. »

KEY4 met en commun les expertises techniques de haut niveau d’EDGE et de Pavo Group dans des domaines critiques tels que :

la cryptographie, la cybersécurité, les communications sécurisées et les systèmes d’interception, la guerre électronique, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse des mégadonnées, ainsi que les systèmes de commandement et de contrôle, les centres de données, la sécurité frontalière intégrée, la surveillance intelligente, l’avionique, l’ingénierie aérospatiale, les technologies électro-optiques, et les solutions CBRN (chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires), la conception de systèmes et le prototypage.