Lancement du Plan d’adaptation au changement climatique pour le secteur de l’environnement à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 23 juillet 2025 (WAM) – L’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi (EAD) a annoncé aujourd’hui le lancement du Plan d’adaptation au changement climatique pour le secteur de l’environnement (2025–2050), une feuille de route scientifique ambitieuse visant à renforcer la résilience des écosystèmes et des ressources naturelles de l’émirat face aux impacts croissants du changement climatique.

Ce plan, le premier du genre à Abou Dhabi, s’inscrit dans le cadre de la Stratégie climat d’Abou Dhabi 2023–2027, tout en étant aligné sur la Stratégie nationale pour le climat 2017–2050 des Émirats arabes unis et sur le cadre mondial d’adaptation climatique défini lors de la COP28. Il fixe des objectifs temporellement définis pour l’adaptation climatique dans des secteurs clés.

Son Excellence Dr Sheikha Salem Al Dhaheri, secrétaire générale de l’EAD, a déclaré que ce plan marque un tournant décisif dans la trajectoire environnementale de l’émirat : « Nous entrons dans une phase d’action concrète, fondée sur des données scientifiques robustes, pour anticiper et faire face aux effets du changement climatique, tout en protégeant notre environnement et notre patrimoine naturel. Ce plan vise à renforcer la résilience de nos ressources naturelles, à préserver la biodiversité et à garantir la sécurité hydrique et alimentaire. »

Le plan identifie, sur la base d’évaluations précises des risques, un large éventail de menaces climatiques pesant sur des composantes environnementales essentielles, telles que les eaux souterraines, les sols et la biodiversité – des éléments vitaux pour la santé des écosystèmes et la sécurité humaine.

Il prévoit la mise en œuvre de 142 mesures d’adaptation d’ici 2050, dont 86 projets spécifiques à engager sur les cinq prochaines années. Ces actions combineront solutions techniques, institutionnelles et fondées sur la nature.

À plus long terme, le plan appuie l’ambition stratégique d’Abou Dhabi de préserver son héritage environnemental, tout en contribuant à la transition vers une gestion plus durable des terres et de l’eau, réduisant ainsi les risques environnementaux et économiques futurs et renforçant la stabilité socio-environnementale de l’émirat.

Sheikha Al Mazrouei, directrice exécutive du secteur des politiques et de la planification environnementale intégrée à l’EAD, a souligné :

« Ce plan établit une nouvelle référence régionale en matière de résilience environnementale. Il repose sur les dernières données climatiques, intègre les prévisions scientifiques et propose une harmonisation des politiques pour garantir une réponse efficace et proactive à long terme. »

Le développement du plan a été coordonné par l’EAD avec la participation de plus de 40 entités publiques, semi-publiques, académiques et issues de la société civile, y compris des jeunes. Le document a été conçu pour être dynamique, intégrant des mécanismes de révision périodique, d’engagement multisectoriel et d’actualisation scientifique continue, en cohérence avec les engagements internationaux des Émirats, notamment la stratégie nationale pour la biodiversité.

Ce plan constitue l’un des quatre volets d’une stratégie d’adaptation intégrée à l’échelle de l’émirat, aux côtés des plans en cours pour les secteurs de l’énergie, de la santé et des infrastructures, formant un cadre unifié destiné à garantir la résilience des écosystèmes et des communautés d’Abou Dhabi.