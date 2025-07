Dubai Business Events stimule la croissance avec des candidatures gagnantes et une forte participation au premier semestre

DUBAÏ, 23 juillet 2025 (WAM) – Dubai Business Events (DBE), bureau officiel des congrès de l’émirat, a renforcé la dynamique de croissance du secteur des événements professionnels de Dubaï au cours du premier semestre 2025, en obtenant 249 candidatures gagnantes pour l’accueil de congrès, conférences et programmes incitatifs jusqu’en 2029. Ce résultat s’inscrit dans le cadre de l’Agenda économique de Dubaï D33.

Le nombre total de candidatures soumises au cours des six premiers mois de l’année s’élève à 391, soit une hausse de 29 % par rapport à la même période en 2024, avec un taux de conversion de 64 %, en nette progression par rapport aux 58 % enregistrés l’an dernier.

Ces succès devraient permettre d’attirer 127 087 délégués internationaux, soit une augmentation de 35 % sur un an, renforçant ainsi la position de Dubaï comme carrefour mondial des événements d’affaires et moteur de son économie de la connaissance.

Les résultats de DBE sont portés par une présence internationale soutenue, avec des missions commerciales organisées en Asie (Chine, Japon, Corée du Sud, Inde), en Europe (France, Belgique) et en Amérique du Nord, en lien avec plus de 50 partenaires et parties prenantes, ainsi qu’une participation active aux salons stratégiques du secteur, notamment IMEX Francfort.

La réputation mondiale de Dubaï en matière d’événements professionnels a été confirmée par de nouvelles distinctions :

l’International Congress and Convention Association (ICCA) a classé Dubaï première au niveau mondial pour le nombre moyen de participants par réunion associative, tout en maintenant sa première place au Moyen-Orient et en Afrique pour le nombre total de réunions organisées.

Parmi les événements notables remportés au premier semestre figurent :

le Sibos 2029, avec 12 000 délégués, le 1er congrès conjoint Asie-Pacifique–Europe de la Cervical Spine Research Society (2027) avec 800 participants, le Congrès mondial sur l’échographie en obstétrique et gynécologie (ISUOG) 2026, qui réunira 2 000 délégués, la Conférence internationale du Council on Tall Buildings and Urban Habitat (2026) (1 500 participants), et le Symposium international sur l’art électronique ISEA 2026 (1 000 participants).

Dans le secteur des événements corporatifs et incitatifs, Dubaï a confirmé : le Forum africain de l’énergie 2026 (2 000 participants),

le programme incitatif Herbalife Multi-Market (2 400 participants), et l’incentive Planisware (1 300 participants).

Parmi les événements récurrents, Token2049 reviendra en 2026 avec 15 000 délégués. Google a choisi Dubaï pour accueillir deux de ses conférences phares en 2026 et 2028, avec 4 000 participants par édition.

Ces résultats ont également été soutenus par le programme Al Safeer, qui a généré 51 candidatures pilotées par des ambassadeurs, dont 32 ont été remportées à ce jour.

Ahmed Al Khaja, PDG de Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), a salué ces réalisations comme une preuve de l’engagement de Dubaï envers l’excellence, l’innovation et la collaboration dans le domaine des événements professionnels. Il a souligné que la diversité et l’ampleur des manifestations remportées reflètent la solidité des infrastructures de l’émirat, son accessibilité et sa capacité d’analyse des marchés mondiaux.