Tadweer Group lance la première édition de l’événement EcoRun

ABOU DHABI, 23 juillet 2025 (WAM) – Tadweer Group a annoncé le lancement de la première édition de l’EcoRun, une expérience sportive durable inédite, organisée dans le cadre de l’initiative « Juillet sans plastique ».

La course, prévue le dimanche 27 juillet au Yas Mall, se déroulera entièrement en intérieur et sans aucun plastique à usage unique, afin de sensibiliser le public à la pollution plastique et de promouvoir des comportements environnementaux responsables.

L’EcoRun constitue le tout premier événement sportif durable organisé par Tadweer Group, avec pour objectif d’impliquer la communauté dans la construction d’un avenir plus respectueux de l’environnement, en encourageant la réduction de l’usage du plastique au quotidien.

Abdulwahed Juma, directeur exécutif de la communication et de la sensibilisation chez Tadweer Group, a déclaré : « Promouvoir un environnement sain et propre fait partie intégrante de notre mission. Avec l’EcoRun, nous souhaitons démontrer l’importance d’adopter des habitudes durables dans notre vie de tous les jours, en particulier en ce mois de juillet consacré à la lutte contre le plastique. »

Le village de course ouvrira ses portes à 6h00, et les participants pourront choisir leur distance en fonction de leurs capacités sportives. Des médailles seront remises aux trois premiers de chaque catégorie d’âge, récompensant leurs performances dans un cadre respectueux de l’environnement.