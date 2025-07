ADNOC devient partenaire officiel de la Coupe mondiale des chevaux arabes des Émirats 2025

ABOU DHABI, 23 juillet 2025 (WAM) – La Société des chevaux arabes des Émirats (EAHS) a signé un partenariat stratégique avec ADNOC, en vertu duquel la compagnie nationale pétrolière deviendra partenaire officiel de la deuxième édition de la Coupe mondiale des chevaux arabes des Émirats (EAHGC).

Ce championnat se tient sous la supervision de Son Altesse Cheikh Zayed bin Hamad Al Nahyan, vice-président de l’EAHS et président du comité de la Coupe.

L’accord a été signé par Mohamed Al Harbi, directeur général de l’EAHS et vice-président du comité de la EAHGC, et Saif Al Falahi, vice-président exécutif du groupe ADNOC pour le soutien aux entreprises et les missions spéciales.

Ce partenariat stratégique témoigne de l’importance croissante de cette compétition, qui s’est imposée comme une plateforme internationale majeure lancée depuis les Émirats arabes unis, visant à rehausser le prestige mondial du cheval arabe. L’objectif de la Coupe est d’apporter un soutien concret aux propriétaires et éleveurs de chevaux arabes sur tous les continents, en ligne avec l’engagement des Émirats à préserver leur patrimoine culturel équestre et à promouvoir ce sport noble à l’échelle mondiale.

Mohamed Al Harbi a souligné que ce partenariat marque une étape essentielle dans le développement de la Coupe mondiale, qui poursuit son rayonnement international sous l’égide de la Société des chevaux arabes des Émirats.

Il a également affirmé que l’initiative s’inscrit dans la mission de la Société : valoriser le cheval arabe et soutenir les communautés et passionnés qui lui sont dévoués.

De son côté, Saif Al Falahi s’est félicité de cette collaboration, qu’il a qualifiée de cohérente avec l’engagement d’ADNOC à promouvoir les initiatives célébrant le cheval arabe en tant que symbole fort du patrimoine émirien sur la scène internationale.

La Coupe mondiale des chevaux arabes des Émirats comprend une série de championnats internationaux destinés à renforcer la reconnaissance mondiale du cheval arabe pur-sang, tout en affirmant le rôle central des Émirats dans la préservation de ses lignées.

Après le succès de sa première édition, la deuxième édition 2025 comporte dix étapes organisées sur plusieurs continents. La saison a débuté en Australie (31 janvier – 2 février), puis à Bahreïn (1er–2 mai), au Maroc (9–11 mai), et en Chine (17–18 juillet).

Les prochaines étapes auront lieu en Pologne (7–8 août), en Belgique (30–31 août), aux États-Unis (10–13 septembre), en Argentine (19 septembre), avec une grande finale en Italie les 8 et 9 novembre 2025.