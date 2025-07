Le parc Umm Al Emarat et le groupe Tadweer lancent l’initiative « Cap Your Way to Sustainability »

ABOU DHABI, 23 juillet 2025 (WAM) – Le parc Umm Al Emarat, en partenariat avec le groupe Tadweer, a lancé une campagne de six mois intitulée "Cap Your Way to Sustainability", visant à encourager les membres de la communauté à donner leurs bouchons de bouteilles usagés. Cette initiative met en lumière la manière dont de petits gestes réguliers peuvent générer un impact environnemental significatif.

Le parc Umm Al Emarat servira de point central de collecte, aux côtés d’autres emplacements répartis dans l’émirat, notamment : l’entrée principale du parc, le restaurant Totó sur l’île de Saadiyat, la tour C2 d’Al Raha Beach, ainsi que trois bornes mobiles gérées par Tadweer dans des écoles et lors d’événements communautaires à Abou Dhabi et dans la région d’Al Dhafra.

Les visiteurs sont invités à apporter leurs bouchons collectés tout au long de la période de la campagne. Ces contributions feront partie d’une initiative communautaire d’envergure qui sera révélée d’ici la fin de l’année et qui mettra à l’honneur les efforts collectifs des participants tout en illustrant l’impact mesurable de la campagne.

Plus tôt cette année, le parc Umm Al Emarat et le groupe Tadweer avaient signé un protocole d’accord (MoU) pour renforcer la sensibilisation environnementale et inciter la communauté d’Abou Dhabi à adopter des comportements durables à travers des programmes éducatifs conjoints et l’amélioration des services de gestion des déchets.

Le parc accueille également deux des 25 machines de collecte intelligente (Reverse Vending Machines – RVM) déployées par Tadweer dans tout Abou Dhabi. Ces machines permettent au public de déposer des bouteilles plastiques vides ou canettes en aluminium en échange de récompenses via l’application Tadweer Rewards.

En parallèle, le parc organise régulièrement des ateliers de sensibilisation au développement durable en partenariat avec Tadweer. Le plus récent, intitulé « Naq’a », a permis aux visiteurs de tous âges de participer à des activités interactives autour du recyclage, des ateliers pédagogiques et des jeux éducatifs.