DP World mobilise un milliard de dollars pour dynamiser les échanges commerciaux

DUBAÏ, 23 juillet 2025 (WAM) – DP World Trade Finance a franchi une étape majeure en mobilisant plus d’un milliard de dollars américains en fonds de roulement au profit d’entreprises opérant dans les marchés émergents, contribuant ainsi à combler le déficit mondial de financement du commerce et à maintenir la fluidité des échanges dans des contextes économiques complexes.

Ce cap a été atteint grâce à une combinaison des financements propres de DP World et de partenariats avec plus de 32 institutions financières internationales, dont J.P. Morgan, Standard Bank et NedBank. En intégrant les solutions financières à ses capacités logistiques, DP World a réduit les risques et amélioré l’accès au capital pour les entreprises sous-desservies, quelle que soit leur taille ou leur localisation, levant ainsi des obstacles majeurs à leur participation au commerce international.

En alliant financement commercial et visibilité logistique en temps réel, DP World permet aux prêteurs de prendre des décisions plus rapides, libérant ainsi les fonds là où ils sont le plus nécessaires. Le portefeuille de prêts géré par DP World Trade Finance présente un rendement élevé avec des actifs de qualité, surpassant largement les standards du secteur, preuve de l’efficacité de son approche intégrée et fondée sur les données.

À ce jour, DP World Trade Finance a soutenu des opérations commerciales sur les continents africain, américain, asiatique et européen, couvrant des secteurs clés comme l’agriculture, les métaux, l’automobile et l’ingénierie.

Commentant cette réussite, Sultan Ahmed bin Sulayem, Président du Groupe et PDG de DP World, a déclaré : « Le développement de notre activité de financement du commerce reflète le rôle de catalyseur joué par les Émirats arabes unis dans le commerce mondial. En rendant le capital plus accessible, notamment dans les marchés à fort potentiel, nous contribuons à bâtir un système commercial plus inclusif et résilient. »

De son côté, Sinan Ozcan, Directeur exécutif principal de DP World Trade Finance, a souligné : « Le commerce transfrontalier est le moteur de la croissance économique mondiale, mais l’accès à un financement abordable demeure un frein majeur, notamment pour les PME des économies émergentes. Atteindre ce seuil d’un milliard de dollars illustre notre engagement à lever ces barrières. »

Le déficit de financement du commerce mondial, estimé à 2 500 milliards de dollars, continue de freiner les opportunités pour les entreprises des économies en développement, en particulier celles exclues des circuits traditionnels de financement en raison de leur historique de crédit limité, de l’absence de garanties ou de bilans financiers considérés comme à risque. Grâce à son réseau mondial, DP World Trade Finance s’emploie à inverser cette tendance en connectant les entreprises aux sources de capitaux et en fluidifiant les processus de financement.