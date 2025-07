L’ITFC a alloué 2,66 milliards de dollars aux pays membres les moins avancés en 2024

DJEDDAH, 24 juillet 2025 (WAM) – La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), a publié son Rapport annuel sur l’efficacité du développement (ADER) 2024, un outil stratégique de transparence destiné à mesurer, communiquer et ajuster les interventions en faveur d’un développement durable.

Le rapport 2024 met en lumière l’élargissement du rôle de l’ITFC en tant que catalyseur du commerce durable, de la résilience économique et de la croissance inclusive dans les pays membres.

« L’ADER illustre notre capacité à fournir des solutions innovantes et à fort impact répondant aux besoins complexes de nos pays membres », a déclaré l’ingénieur Adeeb Y. Al Aama, directeur général de l’ITFC. « Nous évaluons en permanence nos interventions pour faire progresser une croissance plus résiliente et inclusive. »

2,66 milliards de dollars américains, soit 38 % du portefeuille total, ont été alloués aux pays membres les moins avancés (PMMA), soutenant ainsi une croissance plus équitable.

268 millions de dollars ont bénéficié directement à plus de 380 000 petits exploitants agricoles, permettant l’achat de 840 000 tonnes de produits agricoles locaux.

Le financement du secteur de l’énergie a atteint 4 milliards de dollars, assurant un accès à l’électricité à 13,8 millions de foyers.

Les interventions pour la sécurité alimentaire ont permis de livrer 5,6 millions de tonnes de produits essentiels d’une valeur de 1,45 milliard de dollars, au profit de 30 millions de ménages.

312 PME et entreprises ont été financées via 23 partenariats avec des institutions financières, favorisant l’inclusion financière et la diversification économique.

Le financement du commerce intra-OCI a atteint 4,8 milliards de dollars, soutenu par des programmes stratégiques tels que l’initiative Arab Africa Trade Bridges (AATB) et l’Initiative Aide pour le commerce des États arabes (AfTIAS).

Les programmes de formation et d’assistance technique ont touché plus de 3 100 bénéficiaires, en hausse de 32 % par rapport à l’année précédente, dont près de 40 % de femmes.

À travers ce rapport, l’ITFC réaffirme son engagement à soutenir un développement inclusif, durable et résilient au sein des États membres de l’OCI. Le rapport témoigne d’un impact croissant dans des secteurs clés tels que l’agriculture, l’énergie, la sécurité alimentaire et l’inclusion économique, tout en renforçant les capacités humaines grâce à la formation et à l’expertise technique.