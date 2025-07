« Économie et Tourisme » impose des sanctions administratives de 42 millions AED pour lutter contre le blanchiment d’argent

ABOU DHABI, 24 juillet 2025 (WAM) – Le ministère de l’Économie et du Tourisme a annoncé les résultats de ses inspections menées au cours du premier semestre 2025 pour vérifier la conformité du secteur privé aux obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces campagnes de contrôle ont abouti à la détection de 1.063 infractions et à l’imposition de sanctions administratives dépassant les 42 millions d’AED.

Ces inspections ont ciblé les entreprises opérant dans les secteurs désignés comme professions non financières spécifiques (DNFBP), dans le cadre des efforts continus du ministère pour renforcer le dispositif national de conformité, conformément aux normes internationales et aux critères d’évaluation liés à la lutte contre la criminalité financière.

Selon le ministère, les infractions relevées concernent les quatre catégories placées sous sa supervision dans le cadre des DNFBP :

Secteur du commerce des métaux précieux et pierres précieuses : 473 infractions pour un total de 20 millions AED.

Secteur de l’intermédiation immobilière : 495 infractions, pour environ 18,5 millions AED.

Fournisseurs de services aux entreprises et cabinets d’audit : 95 infractions, avec plus de 4 millions AED de sanctions.

Safa Hashem Al Safi, sous-secrétaire adjointe en charge de la surveillance et de la gouvernance commerciale au ministère, a déclaré que ces résultats témoignent des avancées réalisées dans le développement d’un système de contrôle fondé sur une approche méthodique et proactive, visant à garantir le plus haut niveau de conformité aux lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans les secteurs concernés.

Elle a souligné que ces opérations s’inscrivent dans la stratégie nationale pour bâtir un environnement économique transparent, régi par des normes de gouvernance élevées, tout en adoptant une démarche de surveillance anticipative face aux risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Les inspections ont été menées sur la base d’indicateurs techniques et de critères de contrôle précis. Le ministère précise que l’objectif principal des sanctions administratives n’est pas répressif, mais vise à encourager les établissements à rectifier leurs pratiques, notamment en ce qui concerne l’application des procédures de vigilance, l’amélioration de l’évaluation des risques et le renforcement des mécanismes de déclaration des transactions suspectes.

Le ministère s’est également engagé à sensibiliser les entreprises à la culture de la conformité préventive, tout en poursuivant les actions de suivi sur le terrain afin d'assurer une application rigoureuse des réglementations en vigueur.

Le ministère invite toutes les entités soumises aux lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent à profiter de cette période pour renforcer leurs systèmes de contrôle et se conformer pleinement aux exigences réglementaires. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre les campagnes d’inspection selon une stratégie de supervision rigoureuse, inspirée des meilleures pratiques internationales.