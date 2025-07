Charjah : le marché immobilier bondit à 27 milliards AED au premier semestre 2025, en hausse de 48,1 %

CHARJAH, 24 juillet 2025 (WAM) - Le secteur immobilier de l’émirat de Charjah a enregistré une performance remarquable au premier semestre 2025, avec des transactions totalisant 27 milliards d’AED, soit une croissance de 48,1 % par rapport à la même période de 2024 (18,2 milliards AED). Le nombre total d’opérations traitées par le Département de l’enregistrement foncier a atteint 48 059, en hausse de 3,3 % par rapport aux 46 524 transactions enregistrées l’an dernier.

Ce dynamisme reflète la confiance croissante des investisseurs dans un écosystème caractérisé par la stabilité économique, un cadre réglementaire flexible et une offre immobilière variée. Charjah continue de se positionner comme une destination de choix pour les investissements immobiliers, accueillant des investisseurs de 109 nationalités différentes.

Selon Abdelaziz Ahmed Al Shamsi, Directeur général du Département de l’enregistrement foncier de Charjah, cette envolée du marché immobilier illustre la vitalité du secteur et l’impact des orientations stratégiques impulsées par Son Altesse Cheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah, et son fils, le prince héritier Cheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi.

Le seul mois de janvier 2025 s’est distingué avec des transactions d’une valeur de 7 milliards AED réparties sur 11 116 opérations, stimulées notamment par le succès du salon immobilier "Acres 2025" et les réformes incitatives du Conseil exécutif, telles que la réduction des frais d’enregistrement à 0,5 % pour les promoteurs, 1 % pour les citoyens et les ressortissants du CCG, et 2 % pour les autres nationalités.

Le nombre d’actes de vente a atteint 15 686 pour un volume de 21,1 milliards AED couvrant 214 zones et une superficie de 90 millions de pieds carrés. Les hypothèques, en hausse également, ont totalisé 2 582 transactions pour une valeur de près de 5,7 milliards AED, impliquant 24 institutions financières.

Les zones les plus actives sont Muweilah Commercial (2 898 transactions, 3,5 milliards AED), Al Blida (1 593 transactions, 1,3 milliard AED) et Al Matareq (1 387 transactions, 430 millions AED).

La typologie des biens vendus se répartit entre le résidentiel (74,6 %), l’industriel (20,8 %), le commercial (4 %) et l’agricole (0,6 %). Les Émiratis ont représenté 45,2 % de la valeur totale des investissements (12,2 milliards AED), suivis des ressortissants arabes (20,1 %), des autres nationalités (30,1 %) et des citoyens du CCG (4,6 %).

Charjah a également enregistré huit nouveaux projets immobiliers, dont quatre complexes résidentiels et quatre tours, preuve de la dynamique de développement que connaît l’émirat. La hausse de 39,4 % du nombre d’investisseurs étrangers témoigne de l’attractivité croissante de Charjah sur la scène régionale et internationale.