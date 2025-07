Les Emirats arabes unis réhabilitent les puits d’eau potable à Gaza dans le cadre de l’opération « Chivalrous Knight 3 »

ABOU DHABI, le 24 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis poursuivent les travaux de maintenance des puits d’eau potable dans le centre de la bande de Gaza, dans le cadre de l’opération humanitaire « Chivalrous Knight 3 ».

Ce projet est mis en œuvre avec le soutien de la Sharjah Charity International, de la Fondation caritative et humanitaire Saqr bin Mohammed Al Qasimi, ainsi que de la Dar Al Ber Society, en coordination avec la Compagnie des eaux des municipalités côtières à Gaza. Il s’inscrit dans un programme plus large visant à réhabiliter les puits d’eau essentiels à travers les municipalités de la bande de Gaza.

L’initiative intervient à un moment critique, alors que la population de Gaza est confrontée à une crise aiguë de l’eau, alimentée par une situation humanitaire prolongée et la destruction généralisée des infrastructures. L’accès à une eau saine est devenu un impératif absolu face à l’aggravation de la soif, à la propagation de maladies et à la malnutrition, en particulier dans un contexte où les usines de dessalement sont hors service en raison de l’épuisement du carburant nécessaire à leur fonctionnement.

L’intervention comprend la réhabilitation des infrastructures des puits, la maintenance des pompes et générateurs, ainsi que la remise en service des forages à l’arrêt. L’objectif est d’assurer un approvisionnement en eau potable à des centaines de milliers de résidents du centre de Gaza et de contribuer à atténuer une situation humanitaire de plus en plus critique.

La sécurité hydrique demeure l’une des priorités de l’opération « Chivalrous Knight 3 », lancée dès le début du conflit. Parmi les efforts stratégiques récemment entrepris, figure un projet d’approvisionnement en eau dessalée depuis l’Égypte à destination des zones d’Al-Mawasi à Rafah et Khan Younès, devant profiter à quelque 600 000 personnes dans le sud de la bande de Gaza.