DCT Abou Dhabi annonce les partenaires du 14ᵉ Congrès mondial Terra sur conservation du patrimoine en terre

ABOU DHABI, 24 juillet 2025 (WAM) – Le Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi) a révélé la liste de ses partenaires pour l’organisation du 14ᵉ Congrès mondial Terra sur l’architecture de terre, qui se tiendra à Al Ain du 13 au 16 avril 2026, sur le thème « Gérer le changement dans les paysages culturels en terre ».

Ce congrès international de renom, placé sous l’égide du Comité scientifique international sur le patrimoine architectural en terre de l’ICOMOS (ISCEAH), se concentre sur l’étude, la préservation et la transmission du patrimoine architectural, archéologique et paysager en terre, tout en ouvrant la voie à l’innovation dans l’architecture contemporaine utilisant ce matériau ancestral.

C’est la première fois que le Congrès mondial Terra se tiendra dans un pays arabe, positionnant ainsi les Émirats arabes unis en acteur central du dialogue mondial sur l’architecture en terre. Al Ain, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, servira de cadre idéal à cette 14ᵉ édition, qui devrait rassembler entre 700 et 1 000 participants issus des milieux académiques, professionnels et institutionnels, avec 120 à 150 présentations prévues.

Les partenaires de premier plan incluent : la Fondation ALIPH (Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit), le Centre international de la construction en terre (CRATerre), le Getty Conservation Institute (GCI), Proterra, So Hath – 100 Hands Foundation for Building Artisans, le Royal Institute of British Architects – GCC chapter (RIBA-GCC), la Municipalité d’Al Aïn, plusieurs comités scientifiques de l’ICOMOS : ISCARSAH (analyse et restauration des structures), ISCCL (paysages culturels), CIPA (documentation du patrimoine), l’UICN, le Climate Heritage Network, le Heritage Place Lab de l’ICCROM, et des institutions universitaires des Émirats : Université d’Abou Dhabi, Université des Émirats arabes unis et Université Zayed.

Les activités des partenaires se dérouleront avant, pendant et après le congrès, autour de quatre thématiques principales : Transmettre le patrimoine et l’architecture en terre, Sauvegarder les paysages culturels en terre, Innover dans l’architecture en terre, Renforcer la résilience face aux vulnérabilités des paysages culturels en terre.

Le Congrès mondial Terra 2026 reflète l’engagement du DCT Abou Dhabi à préserver et valoriser le patrimoine en terre, élément essentiel de l’identité architecturale et urbaine nationale.

En favorisant l’échange de savoirs, l’innovation et les pratiques durables, Abou Dhabi renforce son rôle de leader dans la sauvegarde du patrimoine culturel, tout en garantissant aux générations futures l’accès à un héritage bâti riche et vivant.