Masdar et Iberdrola finalisent le financement de 5,2 milliards d’euros pour le parc éolien offshore East Anglia THREE

ABOU DHABI, 24 juillet 2025 (WAM) – Masdar, leader mondial des énergies propres basé aux Émirats arabes unis, et Iberdrola, l’un des plus grands groupes énergétiques mondiaux, ont annoncé ce mercredi la clôture financière du projet de parc éolien offshore East Anglia THREE, d’une capacité de 1,4 gigawatt (GW), situé au large des côtes du Suffolk au Royaume-Uni. Il s’agit de l’une des plus importantes transactions de financement éolien en mer de la décennie.

Le financement structuré s’élève à 3,6 milliards de livres sterling (soit 4,1 milliards d’euros), mobilisant 23 institutions bancaires internationales ainsi que l’Agence danoise de crédit à l’exportation (EIFO). Ce financement couvrira une part substantielle du coût total du projet, estimé à 5,2 milliards d’euros.

Le financement a été sur-souscrit de plus de 40 %, illustrant la solidité du projet et la confiance des prêteurs dans les fondamentaux du secteur ainsi que dans le partenariat entre Masdar et Iberdrola.

Mohamed Jameel Al Ramahi, Directeur général de Masdar, a déclaré : « Ce financement, le plus important jamais signé par Masdar, confirme notre rôle de leader mondial dans la finance durable et témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs pour les actifs d’énergies renouvelables à fort impact. Cette étape renforce notre alliance stratégique avec Iberdrola et contribue activement à la transition énergétique du Royaume-Uni. »

En juillet 2025, Masdar et Iberdrola ont officialisé leur co-investissement à parts égales dans East Anglia THREE, chacun détenant 50 % du capital et partageant la co-gouvernance du projet. Cette initiative s’inscrit dans leur partenariat stratégique de 15 milliards d’euros, signé en décembre 2023, visant à accélérer le développement des énergies propres dans des marchés clés tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis.

Le parc éolien East Anglia THREE deviendra, à sa mise en service prévue au quatrième trimestre 2026, l’un des deux plus grands parcs éoliens offshore au monde, capable de fournir une électricité propre à 1,3 million de foyers britanniques.

Garanties contractuelles et retombées économiques

Le projet bénéficie d’un contrat de différence (CfD) d’une durée de 15 ans, indexé sur l’inflation (CPI), attribué dans le cadre des enchères AR4 et AR6 du gouvernement britannique. Il est également soutenu par un contrat d’achat d’électricité (PPA) signé avec Amazon en 2024.

Plus de 2 300 emplois seront créés pendant la phase de construction, tandis que 100 postes permanents seront maintenus durant l’exploitation du parc.

Parmi les banques participant au financement figurent notamment HSBC, Crédit Agricole, Santander, BNP Paribas, Bank of China, SMBC, MUFG, ING, BBVA, Barclays, Rabobank, CIC, ainsi que plusieurs banques locales et régionales.

Crédit Agricole CIB et MUFG ont agi en tant que conseillers financiers, tandis que Allen & Overy et Shearman & Sterling ont assuré le rôle de conseillers juridiques pour les emprunteurs.

Ce projet emblématique confirme l'engagement des Émirats arabes unis à promouvoir des investissements à grande échelle dans les énergies renouvelables, en partenariat avec les principaux acteurs mondiaux de la transition énergétique.